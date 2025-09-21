Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Emotivni slomovi i šokovi na vagi: Najintenzivniji tjedan 'Života na vagi' dosad!

Od srcedrapajućih oproštaja, preko neočekivanih padova na vagi, do dramatičnih ozljeda, tjedan iza nas bio je prava emocionalna bomba za kandidate, trenere i gledatelje!

RTL.hr
21.09.2025 21:00

Jedan od najtežih odlazaka ove sezone, Tamara je napustila plavi tim, vidno slomljena. Iako je dala sve od sebe, vaga nije pokazala dovoljno. Kandidatima je u oproštaju poručila da se bore pravedno i da ne kalkuliraju, aludirajući da se neki u timu možda ne ponašaju fer. Unutar crvenog tima zaiskrilo je, Domagoj je javno prozvao Anu zbog plasiranja priča i širenja nemira. Rekao je ono što su mnogi šaptali, da su neki potezi više štetni nego korisni za timsku atmosferu.

Emocionalni vrhunac tjedna bio je poziv između Katarine i njezine kćeri Luce. Trenerica Mirna pripremila je iznenađenje koje je rasplakalo Katarinu. 

Kandidat povratnik Ivica šokirao je sve kada je izgubio samo 0,5 kilograma, unatoč velikom trudu i broju koraka. No pravi šok uslijedio je tek nakon, Ivica je odlučio samoinicijativno napustiti show, pravdajući se bolovima u leđima. Trenerica Mirna nije skrivala razočaranje.

U jednom od najnapetijih izazova dosad, Domagoj se srušio s jakim bolovima u koljenu. Nije mogao niti prstima pomicati, a kandidati su gledali u šoku. Hitna pomoć ga je odmah odvela s terena, a pitanje koje visi u zraku je, je li ovo kraj njegovog puta?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi
Život na vagi

Bravo, Plavci! Napokon su pobijedili i dobili nevjerojatnu prednost pred iduće vaganje!

Moglo bi te zanimati

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'