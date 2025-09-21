Emotivni slomovi i šokovi na vagi: Najintenzivniji tjedan 'Života na vagi' dosad!

Od srcedrapajućih oproštaja, preko neočekivanih padova na vagi, do dramatičnih ozljeda, tjedan iza nas bio je prava emocionalna bomba za kandidate, trenere i gledatelje!

icon-close

Jedan od najtežih odlazaka ove sezone, Tamara je napustila plavi tim, vidno slomljena. Iako je dala sve od sebe, vaga nije pokazala dovoljno. Kandidatima je u oproštaju poručila da se bore pravedno i da ne kalkuliraju, aludirajući da se neki u timu možda ne ponašaju fer. Unutar crvenog tima zaiskrilo je, Domagoj je javno prozvao Anu zbog plasiranja priča i širenja nemira. Rekao je ono što su mnogi šaptali, da su neki potezi više štetni nego korisni za timsku atmosferu.

icon-close

Emocionalni vrhunac tjedna bio je poziv između Katarine i njezine kćeri Luce. Trenerica Mirna pripremila je iznenađenje koje je rasplakalo Katarinu.

icon-close

Kandidat povratnik Ivica šokirao je sve kada je izgubio samo 0,5 kilograma, unatoč velikom trudu i broju koraka. No pravi šok uslijedio je tek nakon, Ivica je odlučio samoinicijativno napustiti show, pravdajući se bolovima u leđima. Trenerica Mirna nije skrivala razočaranje.

icon-close

U jednom od najnapetijih izazova dosad, Domagoj se srušio s jakim bolovima u koljenu. Nije mogao niti prstima pomicati, a kandidati su gledali u šoku. Hitna pomoć ga je odmah odvela s terena, a pitanje koje visi u zraku je, je li ovo kraj njegovog puta?

icon-close