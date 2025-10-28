Emotivni susret Mare i Kate u finalnom tjednu 'Života na vagi': 'Znam koliko je žalila za mnom'

Povratak bivših kandidata donio je bujicu emocija, no susret dviju prijateljica, Marije i Katarine, pokazao je da je najveća snaga ponekad skrivena u ljudskoj podršci, a njihove suze radosnice dirnule su sve prisutne

Trening je prekinut dolaskom poznatih lica, a među njima je bila i Kate, čiji je povratak za Maru značio više od svega. U trenutku kad su se ugledale, riječi su postale suvišne, a potekle su suze koje su ispričale priču o prijateljstvu rođenom u najtežim uvjetima. "Oči pune suza i u Mare i mene", priznala je Kate, opisujući trenutak ponovnog susreta. "To su stvarno neke lijepe emocije jer znam koliko je Mare žalila za mnom, plakala je." Njihov zagrljaj bio je dirljiv podsjetnik da se kroz proces transformacije ne prolazi sam.

icon-expand Mare i Kate, Život na vagi FOTO: RTL

Kate se s tugom prisjetila kako je Maru ostavila u teškom stanju nakon svog odlaska iz showa. "Baš je bila jadna, cijela nekako tužna i utučena", opisala je prijateljicu. No, povratak joj je otkrio potpuno novu sliku - sliku snažne i sretne žene koja je nastavila svoju borbu. "Ali vidim ovaj put, vidim sreću i sreću u očima. Smije se istovremeno i plače", ispričala je Kate, naglašavajući koliko joj je drago što se vratila upravo zbog nje. "Baš mi je drago da sam došla zbog nje i da ću ja biti njezina podrška ovaj tjedan." Njezina misija nije bila natjecateljska, već isključivo prijateljska biti vjetar u leđa u ključnim trenucima.

icon-expand Povratnici, Život na vagi FOTO: RTL

Utjecaj Katinog dolaska na Maru bio je trenutan i nevjerojatan. Sama Mare je to potvrdila riječima koje najbolje opisuju snagu njihove veze: "Toliko mi je značilo da je Kata tu negdje pored mene. Osjećala sam se nekako sigurnije i tu neku njezinu energiju sam dobila. Udarila sam današnji trening sa smješkom." Njezin osmijeh i odlučnost na treningu pokazali su da je dolazak prijateljice bio upravo onaj "sastojak" koji joj je nedostajao za posljednju i najtežu etapu natjecanja. Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.

