Emotivni trener Edo nakon finala 'Života na vagi': 'Sad idem isplakati i ono malo suza što mi je ostalo'

Inače, Šepić je u intervjuu za RTL.hr rekao da mu je konflikt s Edom pomogao u njegovoj transformaciji.

"Breaking point se dogodio kada sam imao situaciju s Edom. Ja sam dosta tvrdoglava osoba i kada sam s Edom imao konflikt, onda sam odlučio pokazati i sebi i njemu da ja mogu bolje i jače i tada sam krenuo na najjače. Edo i ja smo nakon te situacije to odmah riješili. On se meni ispričao više puta i pred kamerama i iza kamera tako da smo mi to jako brzo riješili. On je po meni malo burno reagirao, ušao je i u moj osobni prostor i meni je to zasmetalo pa sam reagirao tako kako sam reagirao. Točnije, otišao sam s treninga, ali sve smo to kasnije riješili. Na kraju je dobro da se ta situacija dogodila jer da se nije dogodila ne znam bi li se dogodio taj klik. Jer to je bio taj presudan klik koji me natjerao da radim bolje i jače", ispričao je.