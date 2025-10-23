Emotivni videopoziv Neni dao vjetar u leđa za veliko finale: 'Dobila sam na sve odgovor'

U trenutku kada je ugledala svoju djecu, Nenino lice ozarilo se osmijehom koji je istovremeno bio protkan suzama. Uslijedio je dirljiv razgovor, ispunjen majčinskim pitanjima i dječjim odgovorima. "A kako ti je bilo u školi? Pa jel' ti se sviđa?" pitala je Nena, pokušavajući nadoknaditi propuštene dane i upiti svaki detalj iz života svojih mališana.

"Velika je stvar da ti imaš troje klinaca koji su zapravo još dosta ovisni o tebi", primijetio je Edo, svjestan da je Neni potrebna dodatna snaga. Upravo tada, odlučio joj je prirediti iznenađenje koje nije mogla ni sanjati. Izvadio je mobitel i uspostavio videopoziv. S druge strane ekrana pojavila su se najdraža lica – njezina obitelj.

Iako je razgovor bio ispunjen toplinom, jedan je trenutak Neni posebno teško pao, sažimajući svu bol odvojenosti. "Dobila sam na sve odgovor. Jedino mi je malo žao što je Aurora samo jedanput rekla mama", priznala je kasnije slomljenim glasom. Ipak, tu je rečenicu odmah ispratila obećanjem punim nade i odlučnosti: "Ali to će se promijeniti kad ja dođem kući."

Taj kratki, ali snažni poziv bio je više od utjehe. Bio je to podsjetnik na sve ono za što se bori i motivacija koja joj je trebala da izdrži do kraja. "Ja ću izdržat", odlučno je poručila, dodavši kako je napokon napunila "baterije koje su bile odškrinute, a ne potrošene".

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.