Emotivno težak trenutak koji je promijenio sve za Katu i Edu: 'Da nisi onako reagirao, možda bih se manje trudila'

Dok su se kandidati pripremali za još jedan naporan trening, trener Edo ih je pozvao da sjednu na pod. Za većinu je to bio rutinski pokret, no za Katarinu je to bio okidač za bujicu sjećanja na dane kada joj je takav, naizgled jednostavan, čin predstavljao nesavladivu prepreku.

Prisjetili su se trenutka s početka sezone koji je oboma ostao duboko urezan u pamćenje. Katarina tada nije mogla samostalno sjesti na pod i ustati, a njezina nemoć bila je bolan podsjetnik na to koliko je kilograma zarobilo njezin život. Edo, tada beskompromisan i direktan, nije joj dopustio da izbjegne suočavanje s istinom.

"Smijem biti iskren? To stvarno nije nimalo smiješno", rekao joj je tada, a njegove riječi, iako oštre, nosile su poruku koja će joj promijeniti život: "Draga moja, da ti se nešto desi, tebi nema tko pomoći."

Bio je to trenutak brutalne iskrenosti koji je Katarinu pogodio u srž. "Baš mi je osvijestio taj trenutak do čega sam se dovela, da ne mogu više sjest na pod", priznala je.