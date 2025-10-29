Emotivno težak trenutak koji je promijenio sve za Katu i Edu: 'Da nisi onako reagirao, možda bih se manje trudila'

Dok su se kandidati pripremali za još jedan naporan trening, trener Edo ih je pozvao da sjednu na pod. Za većinu je to bio rutinski pokret, no za Katarinu je to bio okidač za bujicu sjećanja na dane kada joj je takav, naizgled jednostavan, čin predstavljao nesavladivu prepreku.
Prisjetili su se trenutka s početka sezone koji je oboma ostao duboko urezan u pamćenje. Katarina tada nije mogla samostalno sjesti na pod i ustati, a njezina nemoć bila je bolan podsjetnik na to koliko je kilograma zarobilo njezin život. Edo, tada beskompromisan i direktan, nije joj dopustio da izbjegne suočavanje s istinom.
"Smijem biti iskren? To stvarno nije nimalo smiješno", rekao joj je tada, a njegove riječi, iako oštre, nosile su poruku koja će joj promijeniti život: "Draga moja, da ti se nešto desi, tebi nema tko pomoći."
Bio je to trenutak brutalne iskrenosti koji je Katarinu pogodio u srž. "Baš mi je osvijestio taj trenutak do čega sam se dovela, da ne mogu više sjest na pod", priznala je.
Ono što je tada moglo djelovati kao strogoća, pokazalo se kao ključna motivacija za Katarinin nevjerojatan put. Gledajući Edu u oči, s lakoćom sjedeći, otkrila je kako su je upravo te riječi gurale naprijed kada je bilo najteže.
"Na račun toga što si ti meni onda rekao, ja sam svaki idući put išla sjest, pa makar pala. Digni se, digni se, dok nisam uspjela", ispričala je Katarina, otkrivajući snagu volje koju je u njoj probudio. "Možda bih se manje trudila da ti nisi onako reagirao."
Njezino priznanje dirnulo je trenera, koji je u tom trenutku u njoj vidio ne samo kandidatkinju, već i pobjednicu koja je prešla trnovit put od nemoći do potpune kontrole nad svojim tijelom i životom.
"Ja sam tek danas shvatila koliko je ovo sve djelovalo na mene. Stvarno sam totalno promijenila način razmišljanja i osjećanja", zaključila je Katarina. "Svjesna sam da imam još puno posla na sebi, ali to me sad ne predstavlja problem, jer vidim da mogu. I to mi je jedan veliki spas."
Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.