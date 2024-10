Esmir otkrio bolnu priču: 'Kao dijete sam pao u nabujalu rijeku Bosnu, otac me spasio'

Pričao je i o svome ocu, koji je, nažalost, preminuo prije nekoliko godina.

"Ponukalo me da mu pomognem to što nisam mogao biti sa svojim ocem. Radim kao redar po diskotekama, bila je pandemija, nisu me puštali k ocu i nazvala me bratova žena i rekla mi da mi je otac umro. Tražio sam da idem na sahranu, ali rekli su mi da zbog pandemije ne mogu napustiti državu. Nisam ocu otišao na sahranu. No, sad posjetim njegov grob. Tom sam čovjeku dužan život jer je on spasio moj život. Kao dijete sam pao u nabujalu Bosnu i on je skočio zamnom. Izvukao me 200 metara dalje. To je bila toliko prljava voda, sve je potopila... Poslije sam vidio da je on spasio pet života", zaključio je.

