Esmir prvi osvojio imunitet, Marija se nije predavala: 'Kad ona može, svi možemo!'

No pred njima je bio trenutačno važniji zadatak - prvi izazov. U botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci trebali su prijeći stazu dugačku oko jedan kilometar, a prvih sedam koji dođu do cilja, imat će priliku odabrati svog suborca. Osoba koja dođe prva na cilj dobit će imunitet na sljedećem vaganju, i to za par, što znači da će jedan kandidat napustiti show već nakon tjedan dana.

Treneri su ih bodrili iz svega glasa, a prvi je do njih došao Esmir, koji je odmah krenuo natrag jer je morao prijeći još 500 metara. Marija je zadnja došla do Mirne, no nije se predavala. Gledaj ispred sebe i samo grabi! Samo noga pred nogu i nema stajanja, nazad ćemo se odmarati, ako treba, kotrljaš se", govorila joj je Mirna, a i Edo nije prestajao s ohrabrivanjem. Hvala Edi i mojoj snazi", rekao je Esmir koji je prvi prešao cilj, a Maja je bila zadovoljna što je druga završila utrku. Tomislav je pred ciljem prestigao Alinu, koja je bila razočarana što se preforsirala. Stigli su i Nina i Roman, a Samanta je bila sretna što je ušla u prvih sedam. I Edo je bio ponosan na sve jer su dali i posljednji atom snage iako su im je bilo jako naporno. Očekivala sam više od sebe, ali nije išlo", iskrena je bila Nikolina.

Marija je polako krenula natrag, Mirna ju je smirivala, a u pomoć su joj došli ostali iz ekipe. To mi je puno značilo, srce mi je bilo ko kuća", komentirala je Marija dok su ostali navijali za nju. Drago mi je što cura nije odustala i odradila je to lavovski. Kad sam je vidjela da na sam kraj ulazi trčeći, rekla sam sebi - kad ona može, svi možemo!" rekla je Nina.

Prva je došla Alina (26) koja se iz Bjelorusije preselila u Hrvatsku. Jezik je naučila zbog glazbe, a ljubav je glavni razlog njezina preseljenja. Supruga je upoznala na koncertu Parnog valjka, žive u Zaprešiću i kaže da je on njezina najveća podrška i nagrada. U 'Život na vagi' prijavila se jer se više ne može boriti sama, patila je i fizički i psihički te otkrila da su je u njezinoj zemlji zezali i tukli zbog debljine. Tri puta su mi slomili nos, i to u školi", rekla je, zaplakala i otkrila kako su je gurnuli u kontejner za smeće. Marijana ju je zagrlila i pozvala ostale kandidate koji su je svi izgrlili i izljubili.

Cura je tako divna, topla i pozitivna", ne razumijem zašto bi to netko radio", komentirala je Larisa, a Alina si je olakšala dušu jer je pričala o tome. Nosim to cijeli život i želim se toga riješiti. Želim da to sve ode s kilogramima", priznala je Alina koja na prvo vaganje došla s 145,3 kilograma. Dodala da joj je hrana kao drugi posao: Jedem uvijek - i kad sam vesela, i kad sam razočarana... Doslovno, dok ima hrane, ja jedem." Otkrila je kako bi voljela imati 65 kilograma i vratila se među nove prijatelje. Znam da će mi biti teško i naporno, ali s ovom kilažom već mi je tako i želim to promijeniti", zaključila je.

Sljedeći je bio Esmir (49) iz Pule koji je naglasio da je on šoumen i veseljak. Otkrio je da uživa u obradi kamena, u dobrim je odnosima s bivšom suprugom s kojom ima dvije kćeri, a u show su ga prijavili prijatelji. Priznao je da jede puno mesa, a uz meso - ide i piće, u šali je nastavio. Uvjeren je kako će u showu ostati do kraja pa ako treba i pomoći kućice u kampu rastavljati. Esmirove šale nasmijale su ekipu, a on je otkrio i da u autu vozi vagu. Pričao je potom kako je i njemu hrana zanimacija, ali i da se dovoljno najeo i napio u životu. Trenutačno ima 156,3 kilograma, a dodao je kako bi volio imati 100 kilograma. Došao sam tu i ne izlazim", odlučan je Esmir.

Samanta (28) iz mjesta Prekvršje cijeli život sluša kako je debela, a sada ima 148,4 kilograma. Moja je duša previše aktivna, a zatvorena je u ogromnom tijelu", rekla je i kroz suze nastavila pričati kako joj je razrednica u srednjoj školi rekla da je treba biti sram kolika je i da treba trčati oko Jaruna, no to bližnjima nije ispričala, nego čuvala u sebi. Hraniš svoje emocije na nezdravim stvarima, jednostavno se povlačiš u sebe", objasnila je i dodala da joj je teško palo što se sad morala skinuti. Marijana ju je grlila, a i ostali su to emotivno proživljavali. Pričala je i o svojoj najvećoj motivaciji - kćerkici. Želim biti aktivna mama, pratiti njezin tempo. Želim joj usaditi navike koje ja nisam imala prilike steći kao mala", rekla je i otkrila kako nema baš prijatelja i misli da je se srame.