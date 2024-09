Esmira je dotukao - hedonizam! 'Nema više ovaca, ma sve smo ih pojeli'

Esmir (49) dolazi iz Pule te je naglasio kako je on šoumen i veseljak. Otkrio je da uživa u obradi kamena, u dobrim je odnosima s bivšom suprugom s kojom ima dvije kćeri, a u show su ga prijavili prijatelji. Priznao je da jede puno mesa, a uz meso - ide i piće, u šali je nastavio. Uvjeren je kako će u showu ostati do kraja pa ako treba i pomoći kućice u kampu rastavljati. Esmirove šale nasmijale su ekipu, a on je otkrio i da u autu vozi vagu. Pričao je potom kako je i njemu hrana zanimacija, ali i da se dovoljno najeo i napio u životu. Trenutačno ima 156,3 kilograma, a dodao je kako bi volio imati 100 kilograma. Došao sam tu i ne izlazim", odlučan je Esmir.

Koliko Marija ima kilograma i koja iznenađenja očekuju kandidate u nastavku vaganja - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':