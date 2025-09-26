Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Eto što je snaga volje: Pričala o janjetini od prvog dana, a kad je došla na stol, Marija je nije ni takla!

Janjetina, vino i stari poroci poljuljali su tjedan, ali jedno iskušenje razotkrilo je razliku u pristupu i među timovima i među pojedincima

RTL.hr
26.09.2025 07:00

U kući 'Života na vagi' vatra iskušenja se razgorjela – i to uz janje s ražnja! Oba su tima dobila istu količinu, 7,2 kilograma janjetine i trideset minuta da pojedu koliko mogu. Nagrada? Imunitet. Ali trik je bio u tome što nisu znali koliko su pojeli njihovi protivnici. Miris janjetine nije ostavio nikoga ravnodušnim. "Ono što Marija najviše voli", komentirala je Mirna, dok je Edo već slutio potencijalni kaos. No kad su se svi vratili s izazova, uslijedio je šok. "Jesi se izguštala napokon?" pitala je Mirna Mariju, koja je bila na glasu kao najveća obožavateljica janjetine. "Nisam ga takla", iznenadila je Marija. "Znači, pričaš o tom janjetu otkad si ušla ovdje i nisi ni komadić stavila u usta?" nastavila je Mirna kroz smijeh, dok je Edo ozbiljno zaključio: "Ovdje je poanta naučiti balans jer kad dođeš doma, nećeš prestati jesti janjetinu, poanta je pronaći ravnotežu, neki zdraviji odnos prema hrani."

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Zatim je Edo pročitao rezultate. Plavi tim, nakon što su pred sobom imali 7,2 kilograma janjetine, vratili su se s tanjurima na kojima je ostalo 5,8 kilograma. To znači da su pojeli 1,4 kilograma janjetine, što čini 19,4 posto ukupne količine. Zvonimir nije krio svoj stav: "Nisam htio pojesti cijelo janje za taj imunitet koji može biti dvosjekli mač. Pojeo sam sebi za gušt i mislim da je to najbolji izbor." Ali zato je crveni tim išao do kraja, od 7,2 kilograma, ostalo im je samo 4,1. To znači da su pojeli čak 3,1 kilograma janjetine, odnosno 43,1 posto. Edo nije mogao vjerovati: "Čekaj... Pojeli ste 40 posto janjeta?!" Katarina se zgrozila: "Oni se svi nešto smiju, a meni to nije nešto čime bih se baš dičila."

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

marija život na vagi
Život na vagi

Crveni tim odlučio tko dobiva imunitet: 'Uopće nema dvojbe - to je definitivno Nena!'

Moglo bi te zanimati

Plavi tim ne skida osmijeh s lica, ali netko mora napustiti show: 'Volim nasmijavati ljude!'

Dominik iz 'Života na vagi' poručio suigračima: 'Okrećete se nekome tko nije ni blizu mog nivoa!'

Dominik o Ani u 'Životu na vagi': 'U stvarnom životu ne bih je ni primijetio, a kamoli se družio s njom!'

Alkoholni incident u 'Životu na vagi': 'Preuzimam odgovornost... i da, vrijedilo je!'

Drama u kući 'Života na vagi': 'Ako ste mislili da će ovo ostati tajna, prevarili ste se!'

Edo usporedio Domagoja s Ivicom, jedan odustao, drugi gura dalje unatoč ozljedi: 'Ne moramo daleko tražiti primjer'