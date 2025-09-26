Eto što je snaga volje: Pričala o janjetini od prvog dana, a kad je došla na stol, Marija je nije ni takla!

icon-close

U kući 'Života na vagi' vatra iskušenja se razgorjela – i to uz janje s ražnja! Oba su tima dobila istu količinu, 7,2 kilograma janjetine i trideset minuta da pojedu koliko mogu. Nagrada? Imunitet. Ali trik je bio u tome što nisu znali koliko su pojeli njihovi protivnici. Miris janjetine nije ostavio nikoga ravnodušnim. "Ono što Marija najviše voli", komentirala je Mirna, dok je Edo već slutio potencijalni kaos. No kad su se svi vratili s izazova, uslijedio je šok. "Jesi se izguštala napokon?" pitala je Mirna Mariju, koja je bila na glasu kao najveća obožavateljica janjetine. "Nisam ga takla", iznenadila je Marija. "Znači, pričaš o tom janjetu otkad si ušla ovdje i nisi ni komadić stavila u usta?" nastavila je Mirna kroz smijeh, dok je Edo ozbiljno zaključio: "Ovdje je poanta naučiti balans jer kad dođeš doma, nećeš prestati jesti janjetinu, poanta je pronaći ravnotežu, neki zdraviji odnos prema hrani."

Zatim je Edo pročitao rezultate. Plavi tim, nakon što su pred sobom imali 7,2 kilograma janjetine, vratili su se s tanjurima na kojima je ostalo 5,8 kilograma. To znači da su pojeli 1,4 kilograma janjetine, što čini 19,4 posto ukupne količine. Zvonimir nije krio svoj stav: "Nisam htio pojesti cijelo janje za taj imunitet koji može biti dvosjekli mač. Pojeo sam sebi za gušt i mislim da je to najbolji izbor." Ali zato je crveni tim išao do kraja, od 7,2 kilograma, ostalo im je samo 4,1. To znači da su pojeli čak 3,1 kilograma janjetine, odnosno 43,1 posto. Edo nije mogao vjerovati: "Čekaj... Pojeli ste 40 posto janjeta?!" Katarina se zgrozila: "Oni se svi nešto smiju, a meni to nije nešto čime bih se baš dičila."

