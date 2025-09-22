Evo bez kojih 5 stvari Edo i Mirna iz 'Života na vagi' nikad ne kreću na trening!

Za Edina Mehmedovića trening ne može početi bez slušalica. "Bez njih nema treninga. Kako ću slušati Đorđa Balaševića? I Ed Sheerana, i Eminema, i sve ostale!", poručuje Edo kroz smijeh. Osim glazbe, mjerenje srčane frekvencije mu je neizostavno: "Na prsa stavljam pojas koji se poveže sa satom. Tako pratim efekte svakog treninga. Bez toga nema početka ni kraja." Treća stvar koja ga prati od početka karijere je TRX, rekvizit koji ga, kako kaže, i definira kao trenera: "Bez TRX-a nema treninga, bio doma, u teretani ili vani, uvijek je sa mnom." Tu su još i foam roller (pjenasti valjak) i šipka s utezima, koje danas koristi više nego ikada.

S druge strane, trenerica Mirna Čužić ima sličan, ali i praktičan popis: "Prva stvar su slušalice! Glazba mi je najbitnija stvar na svijetu. Zatim ručnik jer higijena je isto bitna. Tu je naravno i sat koji mi mjeri kalorije i otkucaje srca." Ali ono što najviše izdvaja su izotonični napitak i rezervna odjeća. "Volim izaći čista i mirisna i spremna za nove akcije!", zaključuje Mirna.

