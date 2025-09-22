Emisije
Život na vagi

Evo bez kojih 5 stvari Edo i Mirna iz 'Života na vagi' nikad ne kreću na trening!

U 'Životu na vagi' često ih gledamo kako guraju kandidate do samih granica izdržljivosti, no jeste li se ikad pitali što zapravo treneri nose sa sobom kad idu na vlastiti trening? RTL-ovi treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić na Instagramu su otvorili svoje torbe i otkrili bez kojih stvari nema ni govora o kvalitetnom treningu

RTL.hr
22.09.2025 10:50

Za Edina Mehmedovića trening ne može početi bez slušalica. "Bez njih nema treninga. Kako ću slušati Đorđa Balaševića? I Ed Sheerana, i Eminema, i sve ostale!", poručuje Edo kroz smijeh. Osim glazbe, mjerenje srčane frekvencije mu je neizostavno: "Na prsa stavljam pojas koji se poveže sa satom. Tako pratim efekte svakog treninga. Bez toga nema početka ni kraja." Treća stvar koja ga prati od početka karijere je TRX, rekvizit koji ga, kako kaže, i definira kao trenera: "Bez TRX-a nema treninga, bio doma, u teretani ili vani, uvijek je sa mnom." Tu su još i foam roller (pjenasti valjak) i šipka s utezima, koje danas koristi više nego ikada.

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

S druge strane, trenerica Mirna Čužić ima sličan, ali i praktičan popis: "Prva stvar su slušalice! Glazba mi je najbitnija stvar na svijetu. Zatim ručnik jer higijena je isto bitna. Tu je naravno i sat koji mi mjeri kalorije i otkucaje srca." Ali ono što najviše izdvaja su izotonični napitak i rezervna odjeća. "Volim izaći čista i mirisna i spremna za nove akcije!", zaključuje Mirna.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Tko više ne može izdržati? Show potresaju ozljede i emocionalne krize!

