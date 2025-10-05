Evo kako će kandidati 'Života na vagi' izgledati za nekoliko mjeseci: Ovo im je donijelo novu snagu

Iscrpljeni nakon napornog poligona, kandidati su pri povratku u vilu primijetili neobične "ukrase" kako vise s trijema... Ubrzo je uslijedio šok prepoznavanja. Pred njima su visjele njihove vlastite fotografije, ali ne onakve na kakve su navikli. Bile su to digitalno obrađene slike koje su prikazivale kako bi mogli izgledati nakon što dostignu svoj cilj i izgube prekomjerne kilograme.
"Vraćamo se iscrpljeni i vidimo ispod kućice nekakve slike," objasnila je Katarina, dodajući uz smijeh: "Uočili smo da smo mi na tim fotkama, međutim, u puno manjem izdanju. Pa mi smo malo mršaviji!"
Inicijalna zbunjenost brzo se pretvorila u nevjericu i oduševljenje. Od glasnog smijeha do trenutaka tihe kontemplacije, svaki je kandidat na svoj način doživio ovaj susret sa svojim budućim "ja". Ono što je započelo kao simpatično iznenađenje, brzo je preraslo u snažan motivacijski alat. Nakon prvotnog šoka, kandidati su shvatili dublju poruku – njihov cilj nije apstraktan, već dostižan i stvaran. Vizualni prikaz rezultata njihovog truda dao im je prijeko potrebnu snagu za nastavak borbe.
