Evo koga gledatelji vide kao pobjednika 'Života na vagi': 'Ona je ta'

U zraku se osjeća napetost dok deveta sezona popularnog showa Život na vagi" ulazi u svoj posljednji, odlučujući tjedan. Nakon mjeseci odricanja, znoja i suza, kandidati se nalaze na korak do cilja, a veliko finale koje će otkriti pobjednika je u petak, 31. listopada s prijenosom uživo na RTL-u od 20.15.

Produkcija je za kandidate pripremila posebno iznenađenje – emotivni povratak u prošlost. Gledanje snimki sebe s početka natjecanja, kada su tek zakoračili na put transformacije, izazvalo je lavinu reakcija. Mnogi nisu mogli sakriti šok i suze, jedva prepoznajući osobu na ekranu. Taj trenutak nevjerice brzo je zamijenio osjećaj neizmjernog ponosa na pređeni put, postignute rezultate i snagu koju su pronašli u sebi. Bio je to snažan podsjetnik na to koliko su daleko dogurali i motivacija za posljednju bitku koja je pred njima.

Iako je svaki od preostalih kandidata pobjednik za sebe, samo će jedna osoba ponijeti laskavu titulu i glavnu nagradu. Među imenima koja se ističu su Dominik, koji je osvajanjem zlatne ulaznice osigurao svoje mjesto kao prvi finalist sezone, te Domagoj, kojeg njegov trener Edo Mehmedović vidi kao svog favorita. Edo ističe Domagojevu nevjerojatnu borbenost i napredak koji je ostvario unatoč ozljedi, pokazavši time iznimnu mentalnu i fizičku snagu. Uz njih, u konkurenciji su i ostali borbeni natjecatelji poput Ante, Nene, Josipe, Marije...

Ipak, prema anketi RTL.hr-a, srce publike osvojila je jedna kandidatkinja – Josipa. Njezina priča posebno je zanimljiva jer je tijekom boravka u kući često bila u središtu dramatičnih situacija, a u jednom trenutku su je drugi kandidati čak i izopćili. Unatoč unutarnjim sukobima, njezina iskrenost i ustrajnost očito su pronašle put do gledatelja, koji u njoj vide glavnu favoritkinju za pobjedu. Njezina popularnost dokaz je da publika cijeni autentičnost i borbu protiv svih prepreka, kako onih na vagi, tako i onih međuljudskih.

Finale 'Života na vagi' ne propustite u petak, od 20.15 na RTL-u i platformi Voyo.