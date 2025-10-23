Emisije
Život na vagi

Evo što Antu iz 'Života na vagi' znatno izdvaja od drugih: 'Svi želimo biti kao on! To je vrijedno divljenja'

Dok se finale opasno približava, a tenzije i kalkulacije među kandidatima dosežu vrhunac, jedan natjecatelj prkosi svim pravilima natjecateljskog duha. Ante, Dalmatinac čija je mirnoća postala legendarna, ne zamara se strategijama, postocima ni finalom

RTL.hr
23.10.2025 09:00

Njegova jedinstvena životna filozofija, koju je najbolje sažeo u rečenici "Dok oni u Japanu proučavaju zen, nama fjaka dođe prirodno", zbunila je suparnike, ali i oduševila trenera, koji u njemu vidi istinskog životnog pobjednika. U tjednu punom emocionalnih preokreta, trener Edo otkrio je kako je vodio "prosvjetljujući" razgovor s Antom, koji mu je u potpunosti promijenio perspektivu. Dok se drugi kandidati bore s pritiskom i strahom od ispadanja, Ante svaki novi dan u kući doživljava kao trijumf.

"Zaista je on meni tu rekao: 'Gledaj, meni je svaki dan koji provedem duže ovdje nagrada. Moja je to pobjeda'", prepričao je Edo, ne skrivajući divljenje. "Ja sam mislio, čovječe, zamisliti koliko on nema stresa u svom životu. Mi svi želimo jednog dana doći biti kao on. Da što god ti dođe pred tebe, ne osjećaš nikakav pritisak. To je fenomenalno."

Antina filozofija nije samo teorija; ona se dokazuje u praksi. Njegov moto "oni koji trče naprijed, njih prve strijeljaju" pokazao se nevjerojatno točnim. "Oni koji su trčali naprijed u ovom showu i ustali se s pričom 'ja ću do finala, ja ću ovako, ja ću onako', su ispali. A ja sam tu", jednostavno je objasnio Ante.

Edo i Ante, Život na vagi
Edo i Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Edo je dodatno naglasio Antin uspjeh podsjetivši na snagu plavog tima na početku sezone i tko je sve iz njega ispao prije Ante.

"Ivica, Zvone, Zoran, Marko, Ema, Tamara, Kata... Tko su to kandidati bili? I evo ti našeg Ante? Lagano... Oprosti, ali to je meni vrijedno divljenja", istaknuo je trener, ilustrirajući kako je Antin "zen" pristup nadjačao sirovu snagu i velika obećanja. Dok su se drugi iscrpljivali u međusobnim borbama i taktikama, Ante je, čini se, pronašao put kojim se najdalje stiže - bez nepotrebnog stresa i s osmijehom na licu.

Iako je na posljednjem vaganju imao najlošiji rezultat od samo 0,6% izgubljene mase i našao se ispod crvene linije, Ante nije pokazao ni trunku zabrinutosti. Na pitanje misli li da je moguće ime za izlazak, kratko i jasno je odgovorio: "Ne."

Njegovo samopouzdanje ne proizlazi iz arogancije, već iz dubokog unutarnjeg mira. Dok se bivši crveni i plavi timovi prestrojavaju i kuju planove za finalni tjedan, Ante ostaje dosljedan sebi. Njegov put u "Životu na vagi" postao je više od samog skidanja kilograma; postao je lekcija o mentalnoj snazi i važnosti prihvaćanja trenutka. Hoće li ga njegova "fjaka" odvesti sve do samog finala, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – Ante je već osvojio poštovanje trenera i dokazao da je ponekad najmudriji potez jednostavno – usporiti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

