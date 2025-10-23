Evo što Antu iz 'Života na vagi' znatno izdvaja od drugih: 'Svi želimo biti kao on! To je vrijedno divljenja'

Njegova jedinstvena životna filozofija, koju je najbolje sažeo u rečenici "Dok oni u Japanu proučavaju zen, nama fjaka dođe prirodno", zbunila je suparnike, ali i oduševila trenera, koji u njemu vidi istinskog životnog pobjednika. U tjednu punom emocionalnih preokreta, trener Edo otkrio je kako je vodio "prosvjetljujući" razgovor s Antom, koji mu je u potpunosti promijenio perspektivu. Dok se drugi kandidati bore s pritiskom i strahom od ispadanja, Ante svaki novi dan u kući doživljava kao trijumf.

"Zaista je on meni tu rekao: 'Gledaj, meni je svaki dan koji provedem duže ovdje nagrada. Moja je to pobjeda'", prepričao je Edo, ne skrivajući divljenje. "Ja sam mislio, čovječe, zamisliti koliko on nema stresa u svom životu. Mi svi želimo jednog dana doći biti kao on. Da što god ti dođe pred tebe, ne osjećaš nikakav pritisak. To je fenomenalno."

Antina filozofija nije samo teorija; ona se dokazuje u praksi. Njegov moto "oni koji trče naprijed, njih prve strijeljaju" pokazao se nevjerojatno točnim. "Oni koji su trčali naprijed u ovom showu i ustali se s pričom 'ja ću do finala, ja ću ovako, ja ću onako', su ispali. A ja sam tu", jednostavno je objasnio Ante.