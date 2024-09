Evo što se događa s Davorkom: 'Ne smijem čak niti hodati, ne ide...'

"Cijeli tjedan nisam trenirala, nisam čak niti hodala. Probala sam, ali nije išlo. Na fizikalnoj terapiji su mi rekli kako moram strogo mirovati dok ta upala ne prođe jer je to kod mene dugotrajnije i malo teže. Kako će biti na vagi jer stvarno dugo nisam trenirala, vidjet ćemo", rekla je Davorka.

Ono što je trenutačno muči je išijas, a idealno zdravstveno stanje nema niti njezin partner Mateo.

"Stvarno me boli. Zabrinut sam za Davorku i za sebe. Kod Davorke je problem taj išijas, kod mene ovaj čir između nogu. Ne mogu se kretati kako sam očekivao. Malo me to zeznulo, ali proći će", rekao je.

