Život na vagi

Evo tko je na pravom mjestu po broju skinutih kilograma: Hoće li vodeći kandidat i pobijediti?

Prema broju skinutih kilograma, trenutačno je u vodstvu 'Života na vagi' - Dominik

27.10.2025 07:38

Finalni tjedan devete sezone popularnog showa "Život na vagi" u punom je jeku, a napetost raste iz dana u dan. Znate li tko je dosad skinuo najviše kilograma?

Na objavljenoj grafici vidi se poredak natjecatelja prema postotku izgubljene tjelesne mase. Vodeći je Dominik s impresivnih 24,3%, a odmah iza njega nalazi se Josipa s 22,6%, što je svrstava među najuspješnije natjecatelje sezone. 

Deveta sezona, koja se emitira na RTL-u i platformi Voyo pod voditeljskom palicom Antonije Blaće, vratila je natjecanje crvenog i plavog tima, što je pojačalo rivalstvo i strateške igre. Kako se show približava samom kraju, svaki potez kandidata pod posebnim je povećalom javnosti.

Dok se čeka proglašenje pobjednika, rasprava o tome tko je zaslužio pobjedu, a tko je nepravedno ispao, glasnija je no ikad.

