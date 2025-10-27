Evo tko je na pravom mjestu po broju skinutih kilograma: Hoće li vodeći kandidat i pobijediti?

Finalni tjedan devete sezone popularnog showa "Život na vagi" u punom je jeku, a napetost raste iz dana u dan. Znate li tko je dosad skinuo najviše kilograma?
Na objavljenoj grafici vidi se poredak natjecatelja prema postotku izgubljene tjelesne mase. Vodeći je Dominik s impresivnih 24,3%, a odmah iza njega nalazi se Josipa s 22,6%, što je svrstava među najuspješnije natjecatelje sezone.
Deveta sezona, koja se emitira na RTL-u i platformi Voyo pod voditeljskom palicom Antonije Blaće, vratila je natjecanje crvenog i plavog tima, što je pojačalo rivalstvo i strateške igre. Kako se show približava samom kraju, svaki potez kandidata pod posebnim je povećalom javnosti.
Dok se čeka proglašenje pobjednika, rasprava o tome tko je zaslužio pobjedu, a tko je nepravedno ispao, glasnija je no ikad.