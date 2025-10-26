Emisije
Život na vagi

Finalni tjedan je pred nama! Glasajte: Tko zaslužuje pobjedu u 'Životu na vagi'?

Pred nama je odlučujući tjedan, finale je sve bliže, a borba nikad nije bila napetija. Tko je vaš favorit za pobjedu devete sezone?

RTL.hr
26.10.2025 10:00

Veliko finale 'Života na vagi' sve je bliže, a natjecatelji ulaze u presudan tjedan koji će odlučiti tko će ponijeti titulu pobjednika sezone. Emocije su na vrhuncu, vaga je neumoljiva, a publika već ima svoje favorite.

Nakon tjedana znoja, suza, preokreta, savezništava i dramatičnih eliminacija - u borbi za naslov ostali su Dominik, Domagoj, Ante, Nena, Josipa i Marija.

Svaki od njih ima svoju priču, svoj put i razlog zašto bi baš on ili ona trebao ponijeti titulu pobjednika. Netko je favorit od prvog dana, netko je iz sjene stigao do samog kraja, a netko je gledatelje osvojio šarmom i iskrenošću.

Kandidati, Život na vagi
Kandidati, Život na vagi FOTO: RTL
Anketa
Tko je vaš favorit za pobjedu devete sezone 'Života na vagi'?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

