Finalni tjedan je pred nama! Glasajte: Tko zaslužuje pobjedu u 'Životu na vagi'?

Veliko finale 'Života na vagi' sve je bliže, a natjecatelji ulaze u presudan tjedan koji će odlučiti tko će ponijeti titulu pobjednika sezone. Emocije su na vrhuncu, vaga je neumoljiva, a publika već ima svoje favorite.

Nakon tjedana znoja, suza, preokreta, savezništava i dramatičnih eliminacija - u borbi za naslov ostali su Dominik, Domagoj, Ante, Nena, Josipa i Marija.

Svaki od njih ima svoju priču, svoj put i razlog zašto bi baš on ili ona trebao ponijeti titulu pobjednika. Netko je favorit od prvog dana, netko je iz sjene stigao do samog kraja, a netko je gledatelje osvojio šarmom i iskrenošću.