Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

FINALNI TJEDAN 'Života na vagi'! Zvone vjeruje u Maru: 'Ni sama ne zna koliko može!'

Mare još nije sabrala dojmove od jučerašnjeg izazova, kada je naposljetku Nena pobijedila, a pred najboljom petorkom devete sezone su novi izazovi

RTL.hr
29.10.2025 11:32

Kako sam to uspjela propustiti? Bila mi je u rukama ta nagrada za finale i jednostavno sam popustila, nisam više mogla od ruku, nažalost", kaže Mare iskreno, a Ante primjećuje da je malo klonula duhom pa je želi razveseliti.

Došli smo Mare do kraja. Mislio sam da neću dulje od tjedan dana", iskren je Ante, a Mare dodaje: Ja sam mislila da ću mjesec dana eventualno, a vidi nas sad! Moramo se potruditi da ovaj izazov pobijedi netko od nas dvoje."

Ante i Mare, Život na vagi
Ante i Mare, Život na vagi FOTO: RTL

Nena i Zvone razgovarali su o njegovu bivšem plavom timu. Jako puno su me naljutili i svašta je tu bilo - i podbadanja, i zabadanja, i svega, ali opet, to je bio moj tim i da moram opet birati, opet bih odabrao plavi tim", smatra Zvone i dodaje: Nisam htio kalkulirati, htio sam svojim radom doći do krajnjeg cilja i na kraju nije uspjelo, ali nema veze."

Što ti misliš, tko bi mogao biti treći finalist? Ima li nade za nekoga od tvojih bivših plavaca?" zanima Nenu. Mislim da ima za Maru nade. Ante se trudi, ne umanjujem njegov učinak, ali mislim da za Maru ima nade jer ona ni sama još nije svjesna što sve može. Pogotovo sad kad joj je došla Kate, mislim da mi mogla imati dobar rezultat ovaj tjedan", objašnjava Zvone.

Nena i Zvone, Život na vagi
Nena i Zvone, Život na vagi FOTO: RTL

Sve je zanimalo što će biti njihov posljednji mali izazov, a treneri su najavili: Za svakoga od vas pripremili smo košaru s lopticama i nosila. Zadatak vam je prenijeti loptice iz košare do spremnika... Svaki par ima 50 loptica koje trebate prenijeti u spremnik s tim da na nosilima nosite samo dvije loptice. Ako vam loptice ispadnu putem, možete se vratiti po njih, ali morate ih prvo vratiti na košaru i ponovno staviti na nosila."

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

Pobjednički par dobiva zalihu Cekin i 'Z bregov proizvoda do kraja godine, zalihu prirodnih suplemenata Herba do kraja godine te poklon-bon Polleo Sporta od 200 eura! Nagrada je stvarno super!" komentira Domagoj.

Kako će proći izazov i zašto će Edo plakati - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, kao i finale sezone u petak u 20.15 sati.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Život na vagi
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' s olakšanjem podijelila radosnu vijest: 'Nalazi su mi dobri. Tumor je bio dobroćudan'

Život na vagi

Alina iz 'Života na vagi' otkrila: 'Prije sam u dućanima mogla odabrati samo kape i rukavice, a slatkiše više ne držim kod kuće'

Moglo bi te zanimati

Trener Edo emotivno o Neni: 'Ponosan sam na sve što je napravila i na snagu koju danas nosi sa sobom'

Alina iz 'Života na vagi' otkrila: 'Prije sam u dućanima mogla odabrati samo kape i rukavice, a slatkiše više ne držim kod kuće'

Nakon dva sata i 19 minuta, Nena odnijela pobjedu u posljednjem izazovu 'Života na vagi'!

Dominikova strateška predaja na posljednjem izazovu? 'Nemam se za što boriti'

Ovo je prijateljstvo trojice kandidata 'Života na vagi': 'Idi do finala, pokaži svima svoj dalmatinski dišpet i zapamti...'

Emotivno težak trenutak koji je promijenio sve za Katu i Edu: 'Da nisi onako reagirao, možda bih se manje trudila'