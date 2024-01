Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Jelena za RTL.hr: 'Prije svega, Bartulovićima sam prijateljica'

Jelena Putnik je bila natjecateljica 2. sezone 'Života na vagi', a nakon showa postala je certificirana fitness instruktorica te je ove sezone pomogla bračnom paru Bartulović u ostvarenju njihovog sna. Za RTL.hr je podijelila svoje dojmove s treninga te koja joj je glavna motivacija u ovom poslu. Kada ste odlučili postati fitness trener? Jeste li razmišljali o navedenom i prije 'Života na vagi' ili je kroz show nastala ta želja? U sportu sam više od 20 godina, što rekreativno što svrsi svoga zvanja i profesije, no fitnesom kao takvim počela sam se baviti nakon showa i nekako sam se tu našla. Moja sportska prošlost dala mi je puno iskustva i znanja, a sve sam zaokružila završenim školovanjem na fitnes učilištu te je sve to bio odličan temelj za sam fitnes kojim sam se nakon showa počela baviti. Moj rad nakon života na vagi usmjeren je na rad s ljudima koji se bore s prekomjernom težinom i to je, mogu reći, definitivno najljepše moguće zvanje.

Kako je bilo trenirati Ljubu i Gorana? Prije svega nisam ja jedina zaslužna za njihove sjajne rezultate. S obzirom na to da žive u Splitu, a ja u Zagrebu, pomoć su imali od još nekolicine ljudi a naša se suradnja svela na online konzultacije te su znali vikendima doći u Zagreb gdje smo radili treninge i plan za dalje. Otprilike posljednja tri tjedna prije finala, Goran je stigao u Zagreb te smo se posvetili njegovoj borbi za finale, a Ljube je stigla netom prije. Trenirati njih dvoje bilo je uistinu prije svega velika čast. Goran je jako veliki borac i ima um vojnika. Sve ciljeve koje smo si zadali ispunjavao je do kraja i uistinu mislim da nikada nisam radila s osobom koja je toliko posvećena i fokusirana. Njegovo ogromno povjerenje koje mi je ukazao, svakako su doprinijeli predivnoj suradnji i mogu reći da sam uistinu uživala raditi sa njime. Ljube je također ogroman borac i svakako su oboje opravdali očekivanja i šansu koja im je pružena kao povratnicima. Skidam im kapu na hrabrosti te zalaganju koje su pokazali. Jeste li razočarani jer Goran nije pobijedio? Nisam razočarana jer Gogo je uistinu dao sve od sebe i više od toga, no žao mi je što toliki rad nije nagrađen pobjedom jer svakako ju je zaslužio. Velikih je tu bilo odricanja, no nažalost malo je na kraju presudilo. Preponosna sam na njega i za mene on je svakako pobjednik. Koliko često su trenirali, treniraju li i dalje kod Vas? U startu smo zbog relacije Zagreb-Split online surađivali. Imali su pomoć svoje kume koja je uvelike pomogla u provođenju svega što smo dogovorili. Uz to, dva su vikenda došli u Zagreb te smo odradili treninge i posložili strategiju, a posljednja tri tjedna Gogo je preselio u Zagreb i pripremali smo ga za finale. Sve je bilo podređeno tome i uistinu mogu reći da smo ostvarili sve što smo planirali. Svakako da mogu na moju pomoć računati i dalje. Kada god to zažele. Stojim im na raspolaganju kao i do sada. Kakve tipove treninga ste im zadavali? Više aerobne ili anaerobne? Radili su u startu kombinaciju cardio treninga i treninga s vlastitim tijelom. To su treninzi visoke potrošnje i uvelike pomažu redukciji tjelesne mase. S obzirom da su sportovi kojima sam se bavila kroz život borilački, puno je treninga bilo i u tom smjeru. Kasnije kako se bližilo finale, prilagođavali smo treninge tome. Jeste li im osim trenerice i motivatorica? Pa prije svega, prijatelj sam. Naša prošlost seže još u drugu sezonu gdje smo zajedno bili i to je nekako baza za sve. Prolazila sam istu priču i osjećala sam s njima sve. Motivator? Pa jesam. Iako su sami uistinu bili motivirani, trudila sam se na dnevnoj bazi ukazati im koliko su dobri u tome što rade, napominjala im koliko sam ponosna na njih i da apsolutno vjerujem u njih. I nisam posumnjala niti u jednom trenutku u njih i njihovo zalaganje. Jeste li im pomogli i oko prehrane? Prehranu su imali propisanu od nutricionistice, no kako se finale bližilo i kako smo prilagođavali treninge, prehranu smo također tome prilagodili. Morali smo dobro balansirati kako bi uspješno postizali ciljeve koje smo imali postavljene na tjednoj bazi. Što mislite da je najveća prepreka u stvarnom svijetu, kandidatima općenito? Pa mislim da je generalno problem dostupnost nezdrave hrane te cjenovna pristupačnost. Veliki su to izazovi. Također, po izlasku iz kuće, pogotovo nakon finala, rijetko tko može održati tempo sa po 2 ili 3 treninga dnevno, kreće realan život, svakodnevni stres i ako niste i dalje sto posto posvećeni tome lako se krene u krivom smjeru. Sa druge strane, često, s obzirom da se transformacija desi u relativno kratkom periodu, nismo sposobni osvijestiti svoju promjenu, a time kao da i zaboravimo sav uložen trud u isto. Uistinu, teže je održavati isto, nego doći do cilja. Potrebno je puno više truda i odricanja jer kao što sam napomenula, život i stres svakodnevnice te nedostatak vremena lako uvjetuju manjom fokusiranosti i posvećenosti sebi te brzo, nažalost sami sebi prestanemo biti prioritet...

Što je vama glavna motivacija u ovom poslu, da ne posustanete? Pa prije svega mislim da radim najljepši posao na svijetu. Sudjelovati u životnim promjenama i pobjedama osoba koje se cijeli život bore s niskim samopouzdanjem, osjećajem krivnje te gledati zadovoljstvo i sreću kada uspiju u ostvarenju svoga cilja, svakako je nešto što me apsolutno ispunjava. Raditi sa onima koje rijetko tko razumije, koji sa sobom nose breme krivnje, izazov je, no, obzirom da i sama cijeli život prolazim slično shvaćam ih u potpunosti . Ne osuđujem ih ako padnu, te se trudim biti prije svega prijatelj, a onda trener. Učim ih da je borba s kilogramima cjeloživotna borba i da treba ići dan po dan. Biti ponosan na najmanju pobjedu i što više biti svjestan dobrih stvari koje rade. Ma to su moji ljudi i da oni su moja motivacija. To je neraskidiv odnos. I kada mi je bilo najteže nisam odustala niti od sebe niti od ovog posla jer sam znala da postoje oni kojima je moja pomoć potrebna, kojima je trening i motivacija često od životne važnosti i jednostavno shvatila sam da ovo nije posao - ovo je moj poziv i ovo je moja misija. I kada mi je najteže sjetim se njih i vjerujte mi nema odustajanja. Imala sam i ja padova no njihovo povjerenje koje mi ukazuju godinama jednostavno mi nisu dali da ostanem na dnu već su me dizali gore...i ovim putem hvala im na tome...