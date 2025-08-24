Fizioterapeut i tata četvero djece želi ponovno pratiti njihov tempo: Dolazi u 'Život na vagi'

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog super lika, veselog i dragog, s velikim trbuhom posred tijela", kaže kroz smijeh, ali svjestan da taj 'detalj' mora nestati.

Višak kilograma mu otežava svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom. Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci", iskreno priznaje. Osim toga, želio bi se vratiti košarci, no koljena i leđa trenutno mu to ne dopuštaju.

Iako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji. Straši me pomisao na njihov život bez tate", govori. Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju. Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu", kaže Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.

