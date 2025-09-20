Emisije
Život na vagi

FOTO Ovako je Ivica iz 'Života na vagi' izgledao prije godinu dana, a ovako danas! Skinuo je više od 75 kilograma

U 'Život na vagi' prvi put Ivica je stigao s 244,3 kilograma, a u dvije sezone showa izgubio je 75,5 kilograma, što je 30,9 posto tjelesne mase

RTL.hr
20.09.2025 21:00

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

