FOTO Ovako je Kruno izgledao na početku showa, a ovako izgleda sada...

Kandidat Krunoslav Šuvak napustio je show 'Život na vagi'. Cilj mu je skinuti ukupno 100 kilograma, odnosno doći do 100 kilograma. U showu je izgubio impresivnih 34,1 kilogram, odnosno 16,8 posto tjelesne mase. "Poprilično dobra brojka", rekao je sretno. Na početku showa je rekao kako nije bio svjestan kako je u tako lošoj kondiciji, no kako se nada da će se to popraviti. Sve se popravilo, a Kruno je svima obećao da će jednako jako nastaviti i vani.

POGLEDAJTE KRUNINU TRANSFORMACIJU: