FOTO Željka iz 'Života na vagi' na prvom vaganju imala je 175 kilograma, a evo kako danas izgleda!

- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Život na vagi
- FOTO: RTL
- FOTO: Život na vagi
- FOTO: Život na vagi
- FOTO: Život na vagi
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL - Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
1 / 25
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.