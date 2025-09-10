Emisije
Život na vagi

FOTO Željka iz 'Života na vagi' na prvom vaganju imala je 175 kilograma, a evo kako danas izgleda!

Željka Mateša bila je najteža kandidatkinja u šestoj sezoni 'Života na vagi', a priliku u showu je maksimalno iskoristila. Danas je sretna i ispunjena žena, a posjetila je i kandidate nove, devete sezone showa

RTL.hr
10.09.2025 14:12

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

