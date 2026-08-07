FOTOGALERIJA Pogledajte kako se prekrasna Nina Martina iz 'Života na vagi' mijenjala kroz godine

- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram - Nina Martina Korbar
- FOTO: Instagram - Nina Martina Korbar
- FOTO: Instagram - Nina Martina Korbar
- FOTO: Instagram - Nina Martina Korbar
- FOTO: Instagram screenshot
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram screenshot
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
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