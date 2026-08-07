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Život na vagi

FOTOGALERIJA Pogledajte kako se prekrasna Nina Martina iz 'Života na vagi' mijenjala kroz godine

Nina Martina Korbar i Mario Mandić, koje smo upoznali u RTL-ovom showu 'Život na vagi', uplovili su u bračnu luku. Par je svoju dugogodišnju ljubav okrunio vjenčanjem u intimnom krugu obitelji i prijatelja. Zajedno su godinama, a danas uspješno vode teretanu i pomažu klijentima na putu do boljih rezultata. Pogledajte kako se Nina mijenjala kroz godine

RTL.hr
07.08.2026 20:00
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Život na vagi

Pratitelji stali uz omiljenog trenera Edu iz 'Života na vagi': 'Ti si mnogima pomogao i bio inspiracija, ozdravi nam'

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