FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatan put Josipa Čape od prvog dana 'Života na vagi' sve do danas

Kada je Josip Čapo iz Feričanaca prvi put zakoračio na vagu u šestoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', ona je pokazala dvoznamenkastih, ali iznimno zabrinjavajućih 172 kilograma. Ovaj ponosni Slavonac tada je otvoreno priznao kako mu je težina postala nepremostiva prepreka u svakodnevnom životu i radu, no umjesto odustajanja, odlučio je pred kamerama i javnosti potpuno preokrenuti ploču.
Od zabrinjavajuće brojke na vagi do stroja za trening
Od prvog dana treninga u kući, Čapo je nametnuo brutalnu radnu etiku. Bio je istinski pokretač svog tima, neumorno je bodrio druge kandidate kada im je bilo najteže i pokazao disciplinu kakva se u reality formatima rijetko viđa. Njegov fokus bio je isključivo na zdravlju i cilju koji je sebi zacrtao.
Povijesni trenutak i finale koje se pamti
Čelična se disciplina itekako isplatila u povijesnom finalu šeste sezone. Kada je Josip ponovno stao na vagu na završnom mjerenju, u studiju je uslijedio apsolutni šok, nevjerica i golemo oduševljenje. Vaga je pokazala nevjerojatnih 93,7 kilograma, što znači da je ovaj simpatični Slavonac tijekom projekta izgubio čak 78,3 kilograma!
S postotkom od fantastičnih 45,5% skinute tjelesne mase, Josip Čapo je odnio uvjerljivu pobjedu i kući ponio glavnu nagradu. No, kako je sam više puta istaknuo, novac je bio sporedan – najveća nagrada bila je činjenica da je ponovno dobio priliku za dug i zdrav život.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Privatan album
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
Novi život na planinskim vrhovima
Danas, godinama nakon završetka showa, Josip i dalje dokazuje da 'Život na vagi' za njega nije bio samo privremeni televizijski projekt, već trajna i nepovratna životna prekretnica. Izgleda neprepoznatljivo, puca od snage i pozitivne energije, a stare navike odavno je ostavio iza sebe.
Zdravu prehranu i naporne treninge u dvorani uspješno je zamijenio aktivnim načinom života na otvorenom, u kojem posebno mjesto zauzima njegova velika strast – planinarenje. Čapo danas redovito osvaja planinske vrhove, a njegova nevjerojatna transformacija, koju možete detaljno pogledati u našoj velikoj fotogaleriji, najbolji je dokaz da se uz čvrstu odluku i rad na sebi sve prepreke mogu preskočiti.