FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatan put Josipa Čape od prvog dana 'Života na vagi' sve do danas

Kada je Josip Čapo iz Feričanaca prvi put zakoračio na vagu u šestoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi' , ona je pokazala dvoznamenkastih, ali iznimno zabrinjavajućih 172 kilograma. Ovaj ponosni Slavonac tada je otvoreno priznao kako mu je težina postala nepremostiva prepreka u svakodnevnom životu i radu, no umjesto odustajanja, odlučio je pred kamerama i javnosti potpuno preokrenuti ploču.

Od prvog dana treninga u kući, Čapo je nametnuo brutalnu radnu etiku. Bio je istinski pokretač svog tima, neumorno je bodrio druge kandidate kada im je bilo najteže i pokazao disciplinu kakva se u reality formatima rijetko viđa. Njegov fokus bio je isključivo na zdravlju i cilju koji je sebi zacrtao.

Čelična se disciplina itekako isplatila u povijesnom finalu šeste sezone. Kada je Josip ponovno stao na vagu na završnom mjerenju, u studiju je uslijedio apsolutni šok, nevjerica i golemo oduševljenje. Vaga je pokazala nevjerojatnih 93,7 kilograma, što znači da je ovaj simpatični Slavonac tijekom projekta izgubio čak 78,3 kilograma!

S postotkom od fantastičnih 45,5% skinute tjelesne mase, Josip Čapo je odnio uvjerljivu pobjedu i kući ponio glavnu nagradu. No, kako je sam više puta istaknuo, novac je bio sporedan – najveća nagrada bila je činjenica da je ponovno dobio priliku za dug i zdrav život.