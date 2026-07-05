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Život na vagi

FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatan put Josipa Čape od prvog dana 'Života na vagi' sve do danas

Simpatični Slavonac Josip Čapo u show je ušao s golemim teretom, a njegova čelična volja, nevjerojatan trud i potpuno novi stil života i danas služe kao vječna inspiracija

RTL.hr
05.07.2026 08:00

Kada je Josip Čapo iz Feričanaca prvi put zakoračio na vagu u šestoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', ona je pokazala dvoznamenkastih, ali iznimno zabrinjavajućih 172 kilograma. Ovaj ponosni Slavonac tada je otvoreno priznao kako mu je težina postala nepremostiva prepreka u svakodnevnom životu i radu, no umjesto odustajanja, odlučio je pred kamerama i javnosti potpuno preokrenuti ploču.

Od zabrinjavajuće brojke na vagi do stroja za trening

Od prvog dana treninga u kući, Čapo je nametnuo brutalnu radnu etiku. Bio je istinski pokretač svog tima, neumorno je bodrio druge kandidate kada im je bilo najteže i pokazao disciplinu kakva se u reality formatima rijetko viđa. Njegov fokus bio je isključivo na zdravlju i cilju koji je sebi zacrtao.

Josip Čapo, Život na vagi
Josip Čapo, Život na vagi FOTO: RTL
Josip Čapo, Život na vagi
Josip Čapo, Život na vagi FOTO: RTL

Povijesni trenutak i finale koje se pamti

Čelična se disciplina itekako isplatila u povijesnom finalu šeste sezone. Kada je Josip ponovno stao na vagu na završnom mjerenju, u studiju je uslijedio apsolutni šok, nevjerica i golemo oduševljenje. Vaga je pokazala nevjerojatnih 93,7 kilograma, što znači da je ovaj simpatični Slavonac tijekom projekta izgubio čak 78,3 kilograma!

S postotkom od fantastičnih 45,5% skinute tjelesne mase, Josip Čapo je odnio uvjerljivu pobjedu i kući ponio glavnu nagradu. No, kako je sam više puta istaknuo, novac je bio sporedan – najveća nagrada bila je činjenica da je ponovno dobio priliku za dug i zdrav život.

Novi život na planinskim vrhovima

Danas, godinama nakon završetka showa, Josip i dalje dokazuje da 'Život na vagi' za njega nije bio samo privremeni televizijski projekt, već trajna i nepovratna životna prekretnica. Izgleda neprepoznatljivo, puca od snage i pozitivne energije, a stare navike odavno je ostavio iza sebe.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zdravu prehranu i naporne treninge u dvorani uspješno je zamijenio aktivnim načinom života na otvorenom, u kojem posebno mjesto zauzima njegova velika strast – planinarenje. Čapo danas redovito osvaja planinske vrhove, a njegova nevjerojatna transformacija, koju možete detaljno pogledati u našoj velikoj fotogaleriji, najbolji je dokaz da se uz čvrstu odluku i rad na sebi sve prepreke mogu preskočiti.

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