FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Josipe Lopac iz 'Života na vagi' kroz godine

Josipa Lopac jedna je od kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' čija je transformacija ostavila snažan dojam na gledatelje. U show je ušla sa 146 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila impresivnih 57 kilograma te ga završila sa 89 kilograma. No, njezin put tu nije stao.
Nakon završetka emisije nastavila je raditi na sebi, usvojila zdravije životne navike i nastavila skidati kilograme. U jednom od razgovora za RTL.hr otkrila je da je došla do 79 kilograma te istaknula kako je upravo svakodnevni hod postao jedan od temelja njezina novog načina života.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
Osim fizičke transformacije, Josipa je prošla i brojne životne promjene. Tijekom godina otvoreno je govorila o izazovima nakon izlaska iz showa, ali i o privatnom životu. Nakon rastave od supruga s kojim je provela 15 godina, pronašla je novu ljubav, a ubrzo je s partnerom Markom podijelila i sretnu vijest da čekaju prinovu.
Svojim objavama na društvenim mrežama redovito pokazuje koliko joj znači zdrav način života, ali i koliko se promijenila od dana kada je prvi put zakoračila u kuću Života na vagi'. Brojni pratitelji često joj poručuju da izgleda neprepoznatljivo te je hvale zbog ustrajnosti i discipline.