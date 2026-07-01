Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Josipe Lopac iz 'Života na vagi' kroz godine

Kandidatkinja treće sezone osvojila je gledatelje svojom upornošću, a njezina životna priča nastavila se mijenjati i nakon izlaska iz showa

RTL.hr
01.07.2026 12:00

Josipa Lopac jedna je od kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' čija je transformacija ostavila snažan dojam na gledatelje. U show je ušla sa 146 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila impresivnih 57 kilograma te ga završila sa 89 kilograma. No, njezin put tu nije stao.

Nakon završetka emisije nastavila je raditi na sebi, usvojila zdravije životne navike i nastavila skidati kilograme. U jednom od razgovora za RTL.hr otkrila je da je došla do 79 kilograma te istaknula kako je upravo svakodnevni hod postao jedan od temelja njezina novog načina života.

Osim fizičke transformacije, Josipa je prošla i brojne životne promjene. Tijekom godina otvoreno je govorila o izazovima nakon izlaska iz showa, ali i o privatnom životu. Nakon rastave od supruga s kojim je provela 15 godina, pronašla je novu ljubav, a ubrzo je s partnerom Markom podijelila i sretnu vijest da čekaju prinovu.

Svojim objavama na društvenim mrežama redovito pokazuje koliko joj znači zdrav način života, ali i koliko se promijenila od dana kada je prvi put zakoračila u kuću Života na vagi'. Brojni pratitelji često joj poručuju da izgleda neprepoznatljivo te je hvale zbog ustrajnosti i discipline.

josipa lopac josipa život na vagi život na vagi
Moglo bi te zanimati

Mimi iz 'Života na vagi' pozirala s tajanstvenim muškarcem: 'Možda te ne vide, ali ja znam tvoj miris, tvoj dodir, tvoj smijeh. Ti si moja najdraža tajna'

Beba samo što nije stigla! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' raznježili novim fotografijama: 'Mama i tata čekaju'

Mare iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke s hodočašća u Međugorju: 'Mir, mir i samo mir'

Urnebesno! GallaSandalla iz 'Života na vagi' posvetio navijačku pjesmu Vatrenima i Zmajevima: 'Hrvatska i Bosna, ovo je za vas!'

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kilograma, a danas je prava ljepotica

Sjećate se Sare iz 'Života na vagi'? Progovorila je o mučnom razdoblju i zadivila nas svojom transformacijom

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni