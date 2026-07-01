FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Josipe Lopac iz 'Života na vagi' kroz godine

Josipa Lopac jedna je od kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' čija je transformacija ostavila snažan dojam na gledatelje. U show je ušla sa 146 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila impresivnih 57 kilograma te ga završila sa 89 kilograma. No, njezin put tu nije stao.

Nakon završetka emisije nastavila je raditi na sebi, usvojila zdravije životne navike i nastavila skidati kilograme. U jednom od razgovora za RTL.hr otkrila je da je došla do 79 kilograma te istaknula kako je upravo svakodnevni hod postao jedan od temelja njezina novog načina života.