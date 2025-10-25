FOTOGALERIJA Sada su na korak do finala, a pogledajte kako su kandidati 'Života na vagi' izgledali na početku sezone

Jedan od najtežih trenutaka bio je za Domagoja , koji je u show ušao s čak 225 kilograma. Gledajući sebe na ekranu, nije mogao sakriti emocije, a u očima su mu se nazirale suze. "Bože dragi, kaj sam ja napravio od sebe", rekao je tiho, dodavši kako ga je najviše pogodila spoznaja koliko je propuštao s vlastitom djecom.

Sličan šok doživjela je i Marija , koja se rasplakala vidjevši koliko je daleko dogurala, ali i koliko je bila nesretna. "Sa 25 godina ja sam pretila osoba. Nisam mogla vjerovati, iskreno, da sam to ja. A gle me sad", rekla je kroz suze, ali s novopronađenim ponosom.

Prve reakcije na vlastiti odraz s početka sezone bile su gotovo identične kod svih - čista nevjerica. Nena je bila posebno pogođena prizorom, opisujući osjećaj otuđenosti od vlastitog tijela. "Gledam se na tom ekranu i ono, katastrofa", priznala je iskreno.

Emotivna je bila i Josipina priča o samohranom majčinstvu i borbi za svoju djecu, koja je ostale kandidate ostavila bez riječi. "Nekako smo svi zašutjeli, bili smo s njom u mislima", komentirala je Nena.

Ante, koji se cijelu sezonu bori s kroničnim bolovima u leđima, s knedlom u grlu gledao je sebe kako se muči s najjednostavnijim zadacima. "Težak, bolestan, na ništa ne ličim. Masa nečega, kila. Ja ne želim biti takav više", odlučno je poručio, potvrdivši da mu je ovaj podsjetnik bio potreban.

Iako je suočavanje s prošlošću bilo bolno, na kraju je prevladao osjećaj ponosa i zajedništva. Kandidati su jedni drugima bili podrška, a u njihovim se razgovorima osjetila nova razina odlučnosti. Dominik, koji je od početka bio jedan od fizički najspremnijih, sažeo je poantu cijelog iskustva.

"Lijepo mi je ovo vidjeti. Zašto ne vidjeti djelo svojih ruku nakon gotovo tri mjeseca? To je ono što je pobjeda ovog showa", zaključio je.

S tom mišlju, i s jasnom slikom koliko su napredovali, ušli su u posljednji tjedan borbe, odlučniji no ikad da više nikada ne dopuste da se vrate na staro.

