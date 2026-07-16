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Život na vagi

Gabi iz prve sezone 'Života na vagi' uživa u ulozi majke: 'Najveći uspjeh nije ono što sam postigla, već to što sam postala tvoja mama'

Nakon godina teških životnih bitki, suza i nevjerojatnog truda koji je pratio cijelu regiju, Gabrijela Gabi Crnjac danas živi svoju najljepšu i najmirniju životnu ulogu - ulogu majke

RTL.hr
16.07.2026 09:00

Gabrijela Crnjac, čije je hrabro putovanje u prvoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' inspiriralo tisuće ljudi diljem regije, danas proživljava svoje najemotivnije i najljepše dane. 

Svojim najnovijim objavama na društvenim mrežama, kojima bilježi dragocjene trenutke s kćerkicom Ellom, ponovno je raznježila brojne pratitelje i pokazala što za nju znači istinska sreća.

Poruka koja dira ravno u srce

Otkako je u ožujku na svijet donijela svoju princezu Ellu, Gabi ne skriva da je njezin svijet dobio potpuno novi smisao. Na društvenim je mrežama podijelila predivan, intiman trenutak na kojem njezina djevojčica mirno spava na njezinim prsima, a uz fotografiju je priložila dirljivu posvetu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim:

"Najveći uspjeh u mom životu nije sve ono što sam postigla, već to što sam postala tvoja mama..."

Gabrijela, Život na vagi
Gabrijela, Život na vagi FOTO: Instagram

Ova moćna rečenica najbolje opisuje njezino trenutačno stanje uma. Iako je iza nje nevjerojatna tjelesna transformacija o kojoj su pisali svi domaći mediji, Gabi je ovime jasno dala do znanja da se nijedna njezina dosadašnja pobjeda ne može mjeriti s trenutkom kada je postala majka.

Samo nekoliko kasnije, uz još jednu neodoljivu fotografiju svoje mezimice, kratko je i s puno ljubavi poručila:

"Rođena da svijet učiniš ljepšim."

Gabrijela, Život na vagi
Gabrijela, Život na vagi FOTO: Instagram

Mir nakon svih životnih oluja

Pratitelji i vjerni obožavatelji, koji Gabi prate još od njezinih prvih koraka pred televizijskim kamerama 2017. godine, odmah su je zasuli lavinom emotivnih komentara i čestitki.

Nakon godina ispunjenih napornim treninzima i stalnom borbom za zdravlje, Gabi je pronašla svoju sigurnu luku. Danas njezina svakodnevica izgleda potpuno drugačije  ispunjena je mirnim obiteljskim trenucima i prvim osmijesima malene Elle, dokazujući da najljepša životna poglavlja doista dolaze onima koji nikada ne odustaju od svojih snova.

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