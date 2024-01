Gabi iz 'Života na vagi' iskreno o mukotrpnoj borbi s kilogramima: 'Pila sam tablete, bola se injekcijama...'

Prošlo je više od šest godina od prvog finala showa 'Život na vagi''. Za nju je sada sve drugačije u odnosu na to vrijeme budući da sad živi totalno drugačijim životom. Gabrijela Crnjac borbu s viškom kilograma smatra cjeloživotnom borbom, no sada je zadovoljna svim rezultatima koje je postigla u ovome periodu. Na društvenim mrežama podijelila je video iz teretane, a onda otkrila kako je izgledao njezin put do ovoga što je danas postigla.

"Uvijek kad mi se javite da me pitate savjet za mršavljenje, znate i sami da sam iskrena i da napišem da nisam adekvatna osoba za davati neke 'čarobne' savjete jer moja borba traje puno prije od pojavljivanja na televiziji, ali da vam mogu reći što i kako sam jela otprilike. Osoba koja sam imala 225 kilograma, a na TV-u sam se pojavila s 184 kilograma. Ja sam osoba koja sam pila valjda sve "čarobne" napitke i tablete za mršavljenje, koja je gladovala, koja sam bila u bolnici na programu mršavljenja s devet godina, koja se bola "čarobnim" injekcijama za mršavljenje, koja sam bila u 'Životu na vagi', koja sam plaćala privatne trenere, operirala želudac, uklanjala višak kože, operirala vene i bruh koji su bili posljedica kilograma i ne znam što sve ne da bi danas bila ovdje gdje jesam, korak od svoga cilja", napisala je Gabi.