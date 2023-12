Gabi iz 'Života na vagi' o ožiljcima nakon uklanjanja viška kože: 'U njima su krvavim rukopisom upisani svi trenuci'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Gabrijela Crnjac se početkom ove godine podvrgnula uklanjanju viška kože, o čemu je pisala na društvenim mrežama. "Dugo sam razmišljala o tome. Nakon višemjesečnog istraživanja odlučila sam se za Dr. Damira Juranića iz KBC Rijeka jer mi je (uz to što je veliki profesionalac u svome poslu) na "prvu" ulio povjerenje. Budući da se radi o iznimno zahtjevnoj operaciji mislim da je najbitnije stvoriti to povjerenje s doktorom. Dr. Juranić je od prvog susreta pokazao želju i entuzijazam da mi pruži transformaciju života, pružao mi je podršku tijekom i nakon cijelog procesa i mislim da nema riječi s kojom bih mu mogla dovoljno zahvaliti", rekla je sretna Gabrijela. Također, na društvenim mrežama se zahvalila liječniku, ali i cijeloj ekipi koja je uz nju svih ovih godina, pa tako i ljudima iz 'Života na vagi'. Nakon toga je ponovno išla na operaciju, a sada je, nakon oporavka, s pratiteljima podijelila rezultate.

"Ožiljci su znakovi života, znakovi borbe. Ožiljci su znakovi da je postojalo nešto do čega mi je bilo stalo. Zbog čega sam uvijek iznova izgarala do temelja. Uzaludno pokušavala i onda kad sam bezuspješno gubila. Strpljivo se dizala i onda kad sam padala. Ožiljci su priče. U njima su krvavim rukopisom upisani svi trenuci kada sam ostajala bez daha. Kada sam na terenu na promišljenom i strpljivom hodanju. Da je svaki ožiljak tada značio poraz, a jednom ce donijeti pobjedu. U životu i treba što više ožiljaka. Sve što dobijem bez borbe neće značiti. Neće biti jednako dragocjeno. Trebaju mi i onda kad ih prezirem i kad me bole. Kad poželim predati bitku i otići jer jednog dana kad ih pogledam, znat ću da se isplatilo. I da je sasvim uredu ponekad imati slomljeno srce. I da je sasvim prihvatljivo ponekad primiti udarac", napisala je.

Podsjetimo, Gabi je u šest godina skinula 110 kilograma, odnosno trenutačno ima 88 kilograma!

