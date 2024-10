Gabi iz 'Života na vagi' otkrila kako je i dalje neki ljudi ne podržavaju: 'Zaboli me'

Gabrijela Crnjac bila je kandidatkinja prve sezone 'Života na vagi' i do sada je izgubila više od 130 kilograma. Na društvenim mrežama često objavljuje šaljive statuse, no i i one motivirajuće te je tako sada, uz fotografiju, napisala kako čovjek sam treba biti odgovoran za svoj život.

''U životu nisu uspjeli samo oni koje su svi podržavali, uspjeli su i oni koji su rekli "j*bite se, ja hoću uspjeti, uopće me ne zanima što vi mislite. Ne mogu nas roditelji, obitelj, prijatelji i okolina učiti niti o uspjesima niti o bilo čemu. Može ti netko smetati na tom putu, podmetati ti, sputava te, ali ti si kriv ako ga trpiš. Ne možemo i ne trebamo biti "žrtve" nečijeg mišljenja. "Nisu mi dali", "nisu me podržali", "nisu mi pomogli". Ja nikoga ništa nisam ni pitala. Odlučila sam. I za promjenu posla i seljenja u drugi grad zbog sezonskog posla, i za 'Život na vagi', i za operaciju želuca, i za uklanjanje viška kože, i za sve ostalo što sam u bilo kojem trenutku smatrala ispravnom odlukom za sebe. "Ovaj se ne slaže s tim, onaj se ne slaže s tim". "Bit će ti teško", "Što ako ne uspiješ izdržati". Zaboli me.