Gabrijela iz 'Života na vagi' otkrila zašto nije u vezi: 'Danas sam konačno shvatila...'

Gabrijela Crnjac bila je kandidatkinja prve sezone 'Života na vagi' i do sada je izgubila više od 130 kilograma. Na društvenim mrežama često objavljuje šaljive statuse, a sada je objavila šaljivi status o razlozima zašto nema dečka...

''Danas sam konačno shvatila zašto ja ne mogu imati dečka. To se moraš dopisivati od jutra do mraka, laku noć, lijepo spavaj... Pa dok ja ovakva čorava ubodem gdje su emotikoni poljupca i srca... Pa ujutro dobro jutro, a nije dobro jer sam se probudila nadrndana jer se nisam naspavala. Pa moraš biti ljubomorna, jer se to očekuje i jer ako nisi, nije ti stalo. Pa pazi šta radi, kome lajka.. ma bježi... stres'', našalila se Gabrijela.

''Gotovo si u pravu, Gabi', "Istina živa", složili su se njezini pratitelji.