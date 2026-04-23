Život na vagi

Gabrijela iz 'Života na vagi' slavi najposebniji dan, a svojoj kćerkici poručuje: 'Sada si premala da razumiješ ove riječi...'

Bivša kandidatkinja Života na vagi' obilježila je prvi mjesec života svoje kćerkice i podijelila dirljivu poruku o majčinstvu, promjenama i ljubavi koja joj je, kako kaže, okrenula život naglavačke

23.04.2026 12:05

Bivša kandidatkinja 'Život na vagi', Gabrijela Crnjac, podijelila je jednu od svojih najemotivnijih objava dosad - i to povodom posebnog trenutka u svom životu. Njezina kćerkica napunila je prvi mjesec, a Gabrijela je tim povodom otvorila srce i iskreno progovorila o majčinstvu.

Prvi mjesec koji mijenja sve

Iako je tek mjesec dana prošlo od rođenja, Gabrijela priznaje da se u tom kratkom razdoblju dogodila ogromna promjena. Uz fotografije svoje bebe podijelila je i riječi koje su mnoge dirnule.

"U samo mjesec dana naučila si me više o ljubavi nego što sam naučila u svim godinama prije tebe. U samo mjesec dana uspjela si moj svijet okrenuti naopako - ali na najljepši mogući način."

Gabrijela, Život na vagi
Gabrijela, Život na vagi FOTO: Faceboook

Iskreno o majčinstvu

Bez uljepšavanja, progovorila je i o izazovima koje donosi nova životna uloga:

"Umorna sam, zbunjena, teško mi je, ali nikada nisam bila sretnija."

U tim riječima sažela je ono što mnoge majke osjećaju - spoj umora i potpune ispunjenosti.

"Ti si moje srce, moj mir i moje najljepše čudo"

Gabrijela je posebno naglasila koliko joj kćerkica znači i kako joj je promijenila pogled na život:

"Ti si moje srce izvan mene, moj razlog za živjeti i za svaki osmijeh."

"Volim te ljubavlju koja nema granica. Ti si moje srce, moj mir i moje najljepše čudo."

Gabrijela, Život na vagi
Gabrijela, Život na vagi FOTO: RTL

Ljubav koja tek počinje

Iako njezina beba još ne razumije ove riječi, Gabrijela vjeruje da će jednog dana shvatiti koliko je voljena:

"Sada si premala da razumiješ ove riječi, ali jednog dana, kad ih pročitaš, želim da osjetiš koliko si voljena od samog početka."

Za kraj, uputila joj je i poruku koja najbolje opisuje cijelu njezinu transformaciju:

"Hvala ti što si došla u moj život, dala mu smisao i učinila ga potpunim."

Gabrijela, koju su gledatelji upoznali kroz njezinu borbu u showu, danas živi potpuno drugačiju priču. Umjesto brojki na vagi, u fokusu su sada male, ali najvažnije životne pobjede – poput prvog mjeseca života njezine kćerkice.

Gabrijela, Život na vagi
Gabrijela, Život na vagi FOTO: Facebook
Život na vagi

