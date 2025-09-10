'Galama, dernjava, vika!' Snežana planula pred vaganje: 'Budi faca i reci mi u lice!'

I dok brojke na vagi postaju sve važnije, atmosfera među kandidatima 'Života na vagi' sve je napetija. Prije samog vaganja, Snežana, poznata i kao Sneki, nije mogla prešutjeti ono što ju je danima tištilo. "To je jučer eskaliralo...", rekla je. "Galama, dernjava, vika. Hvala Bogu da imam samokontrolu," rekla je pred svima, jasno dajući do znanja da ju je netko iz ekipe izveo iz takta. "Budi faca i reci mi koji imaš problem!", poručila je, ali bez da otkrije o kome se radi.

No, u ispovijesti pred kamerama sve je postalo jasno. "Radi se o Dubravku. Odreagirao je burno i zamjeram mu pristup," priznala je Snežana, dodajući kako su emocije bile previše, ali da ona nije osoba koja gubi kontrolu lako. Niti Dubravko zasad nije komentirao što se točno dogodilo.

