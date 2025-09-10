Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

'Galama, dernjava, vika!' Snežana planula pred vaganje: 'Budi faca i reci mi u lice!'

U kući 'Života na vagi' zavladale su tenzije, Sneki je pred svima progovorila o eksplozivnom sukobu, a kasnije u kamere otkrila tko ju je zapravo razočarao

RTL.hr
10.09.2025 21:45

I dok brojke na vagi postaju sve važnije, atmosfera među kandidatima 'Života na vagi' sve je napetija. Prije samog vaganja, Snežana, poznata i kao Sneki, nije mogla prešutjeti ono što ju je danima tištilo. "To je jučer eskaliralo...", rekla je. "Galama, dernjava, vika. Hvala Bogu da imam samokontrolu," rekla je pred svima, jasno dajući do znanja da ju je netko iz ekipe izveo iz takta. "Budi faca i reci mi koji imaš problem!", poručila je, ali bez da otkrije o kome se radi.

Snežana, Život na vagi
Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

No, u ispovijesti pred kamerama sve je postalo jasno. "Radi se o Dubravku. Odreagirao je burno i zamjeram mu pristup," priznala je Snežana, dodajući kako su emocije bile previše, ali da ona nije osoba koja gubi kontrolu lako.  Niti Dubravko zasad nije komentirao što se točno dogodilo.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

snežana život na vagi dubravko
Život na vagi

'Podsjećaš me na Antoniju!' Trenerica Mirna javno prozvala Mariju zbog zabušavanja

Život na vagi

Ivana se rasplakala na vaganju zbog riječi svoje majke: 'Ne znam primiti kompliment'

Moglo bi te zanimati

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Zvonimir se slomio kad je vidio slike svoje djece: 'Obje su prvo rekle tata'

Katarinu iz 'Života na vagi' svladale emocije: 'Vidim tebe i više ne mogu izdržati'

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'