Život na vagi

GallaSandalla ispao iz showa! Vaga je presudila: 'Moja borba za zdravlje tek počinje'

Prema pravilima, natjecatelj s najnižim postotkom izgubljene tjelesne mase u timu koji gubi morao je napustiti show. Nažalost, ovoga puta to je bio Ivan

RTL.hr
01.10.2025 22:40

"Razočaran sam, naravno, što odlazim na ovaj način. Borio sam se, ali vaga je danas tako odlučila. Ovaj show mi je dao nevjerojatnu priliku, naučio me kako se boriti za sebe i dao mi je prijatelje za cijeli život", započeo je Ivan. "Ne gledam na ovo kao na kraj. Da, moje putovanje ovdje završava, ali moja borba za zdravlje tek počinje. Vraćam se svojoj obitelji, koja mi je najveća podrška i koja mi neizmjerno nedostaje, jači nego ikad", poručio je emotivno.

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Ivanov odlazak nije znak predaje, već, kako je naglasio, samo novo poglavlje njegove bitke. Objasnio je kako je u showu dobio sve potrebne alate – znanje o prehrani, važnost tjelovježbe i, najvažnije od svega, spoznaju da on to može. Sada, naoružan tim znanjem, želi nastaviti svoju transformaciju u poznatom okruženju, okružen ljubavlju svojih najbližih. 

"Ne odustajem od cilja. Svaki savjet trenera, svaka riječ podrške mojih prijatelja iz kuće, ostat će zauvijek urezani u meni. Obećavam svima koji su me pratili i navijali za mene da ih neću iznevjeriti. Moja borba nije gotova, samo se seli izvan dosega kamera", poručio je. Ivan (GallaSandalla) ostat će upamćen po impresivnom broju izgubljenih kilograma, vedrom duhu i ulozi motivatora u kući. Uvijek spreman za šalu, ali i za pružanje utjehe kada je bilo najteže, postao je stup zajedništva i omiljeni član tima. Njegovi cimeri ispratili su ga u dugom, emotivnom zagrljaju, obećavši mu da će se nastaviti boriti i za njega.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

