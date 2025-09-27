GallaSandalla iz 'Života na vagi' radi zaokret u poslu i životu: 'Zaposlit ću ljude, nema povratka na staro'

icon-close

Iako su mnoge situacije u showu test izdržljivosti, za Ivana je ključni trenutak prosvjetljenja bio suočavanje s vlastitom prošlošću na tanjuru. Tijekom "Masterclassa" s nutricionisticom Martinom, pred kandidate su stavljeni obroci kakve su jeli prije ulaska u kuću. Za Ivana je to bio šok. "To mi je već bila prekretnica, ona fakat pretjerujem," priznao je Ivan, dodavši kako bi svi pretili ljudi shvatili razmjere problema tek kad bi im se na stol donijelo sve što su pojeli. Svoj prijašnji život opisao je bez zadrške: "Hedonizam čisti, ono, i nema granica." Ova spoznaja dodatno je osnažena tijekom izazova s janjetinom, koji je u njemu izazvao gađenje. "Bilo je odvratno, degutantno. Baš ne znam, k'o da sebe gledam kad sam mlađi bio," iskreno je komentirao, objasnivši.

icon-expand Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Promjenu na Ivanu prva je primijetila voditeljica Antonija Blaće, komentirajući njegovu smirenu i staloženu energiju. Odgovor na pitanje što je tome doprinijelo bio je jednostavan, ali revolucionaran za njegov životni stil. "Dobro sam spavao," otkrio je Ivan. "Ja sam inače spavao po četiri sata, meni je to bio lifestyle." Svjestan da takav ritam dugoročno nije održiv, Ivan već kuje planove za život nakon showa. "Sad kad sam se ja navikao... mislim da ću moći lagano ovaj ritam održati. Zaposlit ću par ljudi koji će to sve voditi," najavio je, pokazujući predanost novim, zdravijim navikama. Njegova transformacija nije samo fizička. "Uredio sam svoju svjesnu dušu i ugodno se osjećam," podijelio je. "Nije da se nisam ugodno osjećao i prije, ali nekako mi je lakše." Osjećaj lakoće, kako kaže, nije samo zbog 15,3 kilograma manje, već je riječ o cjelovitom napretku "duhovno, duševno i tjelesno".

