GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

Influencer GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr je otkrio ponešto o odnosima u kući, ali i o prepirkama koje je imao s trenerom Edinom Mehmedovićem.

Jesi li prije ulaska u 'Život na vagi' imao neko očekivanje s kojim si ušao a da se nije ispunilo?

Jedino je očekivanje bilo da pobijedim sam sebe, i to sam si ispunio.

Nedavno si izjavio da ti roditelji tvoje publike znaju uputiti kritike, osjećaš li još uvijek pritisak zbog toga i kako balansiraš svoj javni imidž?

Ne osjećam više pritisak roditelja vezano za svoj posao, nekako to dođe i prođe, više mi je žao djece koji imaju takve roditelje konzervativne koji ne razumiju čar ovog posla i gaming industrije.

Kako gledaš na atmosferu u kući, je li tim stvarno tim ili je sve više riječ o nekim osobnim bitkama?

Atmosfera u kući je kao ogledalo duše onih koji u njoj žive... Jednostavno imamo svi svoje unutarnje borbe, ali nekako profili ljudi koji su tamo su mi relativno čudni... Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame.

icon-expand GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

S kim si se najviše povezao u kući?

Najviše sam se povezao sa svojim cimerima Domagojem i Dominikom, njih jedino i poštujem od kandidata... Tu su, naravno, Mare i Kate koje su predivne osobe.

Što kažeš na plavi tim i prozivke da im se crveni rugaju kad gube na izazovima?

Plavi tim je smiješan i ne kuže umjetnost trolanja i dobre zafrkancije.

Tvoje rasprave s trenerom Edom su bile prilično emotivne, kako gledaš na te trenutke? Je li vas to kasnije dodatno zbližilo ili još više udaljilo?

Gledam na trenutke s Edom kao povezivanje dvije osobe i duše, jako mi je drago što sam ga imao priliku upoznati i što su nas loši trenutci spojili. Dosta sam od njega naučio.

icon-expand Trener Edo i Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Kakvi su ti planovi nakon showa? Vidiš li se i dalje u gaming svijetu, želiš li proširiti priču na zdrav način života ili možda neki novi smjer?