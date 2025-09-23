Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

Influencer GallaSandalla iz 'Života na vagi' otkrio je za RTL.hr kakva je trenutačno atmosfera u kući

RTL.hr
23.09.2025 12:16

Influencer GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr je otkrio ponešto o odnosima u kući, ali i o prepirkama koje je imao s trenerom Edinom Mehmedovićem.

Jesi li prije ulaska u 'Život na vagi' imao neko očekivanje s kojim si ušao a da se nije ispunilo?

Jedino je očekivanje bilo da pobijedim sam sebe, i to sam si ispunio. 

Nedavno si izjavio da ti roditelji tvoje publike znaju uputiti kritike, osjećaš li još uvijek pritisak zbog toga i kako balansiraš svoj javni imidž?

Ne osjećam više pritisak roditelja vezano za svoj posao, nekako to dođe i prođe, više mi je žao djece koji imaju takve roditelje konzervativne koji ne razumiju čar ovog posla i gaming industrije.

Kako gledaš na atmosferu u kući, je li tim stvarno tim ili je sve više riječ o nekim osobnim bitkama?

Atmosfera u kući je kao ogledalo duše onih koji u njoj žive... Jednostavno imamo svi svoje unutarnje borbe, ali nekako profili ljudi koji su tamo su mi relativno čudni... Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame.

GallaSandalla, Život na vagi
GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

S kim si se najviše povezao u kući?

Najviše sam se povezao sa svojim cimerima Domagojem i Dominikom, njih jedino i poštujem od kandidata... Tu su, naravno, Mare i Kate koje su predivne osobe.

Što kažeš na plavi tim i prozivke da im se crveni rugaju kad gube na izazovima?

Plavi tim je smiješan i ne kuže umjetnost trolanja i dobre zafrkancije.

Tvoje rasprave s trenerom Edom su bile prilično emotivne, kako gledaš na te trenutke? Je li vas to kasnije dodatno zbližilo ili još više udaljilo?

Gledam na trenutke s Edom kao povezivanje dvije osobe i duše, jako mi je drago što sam ga imao priliku upoznati i što su nas loši trenutci spojili. Dosta sam od njega naučio.

Trener Edo i Ivan, Život na vagi
Trener Edo i Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Kakvi su ti planovi nakon showa? Vidiš li se i dalje u gaming svijetu, želiš li proširiti priču na zdrav način života ili možda neki novi smjer?

Planovi nakon showa su i dalje igranje igrica i rad na velikim projektima mojih klijenata u marketing sektoru. Širim posao lagano u Ujedinjene Arapske Emirate i jako se radujem tome. Širit ću i dalje pozitivnu priču s naglaskom na zdrav život.

Tko će preživjeti crvenu liniju, a tko pakirati kofere - doznat ćete u najnapetijem vaganju dosad! Novu epizodu 'Života na vagi' gledajte od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

život na vagi GallaSandalla Ivan
Život na vagi

Gledatelji na društvenim mrežama pružili podršku emotivnom Edi: 'Na rubu plača je bio, stvarno mi ga je teško gledati'

Život na vagi

Novi obračun na vagi! 'Nemam više elana i energije!'

Moglo bi te zanimati

Možete li pogoditi u koju ikonu domaće scene je odjeven Domagoj u plesnom okršaju 'Života na vagi'?

Trener crvenih Edo je pred zidom: 'Ja sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom'

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show!

Timski plesni obračun prije treninga: 'Plavi tim, što je ovo? Nadam se da tako neće plesati pred žirijem!'

Domagojeva agonija u 'Životu na vagi': 'Boli me kad se okrenem, ali glava viče 'naprijed!'

Sjećanje zlata vrijedi - Crveni tim u napetoj igri 'Memoryja' osvojio ključnu nagradu za oporavak!