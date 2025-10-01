GallaSandalla napustio 'Život na vagi', trener Edo: 'Razočaran sam, ali ne mogu ga osuđivati'

"Pritisak je postao prevelik. Ovdje se ne borimo samo s kilogramima, već i sa svojim demonima, s prošlošću, sa svime što smo godinama gurali pod tepih. Osjećam da sam došao do zida i da mi je potreban povratak u stvarni svijet, svojoj obitelji. Ovo nije poraz, ovo je samo drugačiji put prema istom cilju – zdravlju", izjavio je Ivan, dok su ga ostali kandidati u nevjerici tješili. Njegovo ispadanje posebno je teško palo treneru Edi, koji je u GalluSandallu polagao velike nade i vidio ga kao jednog od finalista. Iako poznat kao strog, Edo ovoga puta nije skrivao pomiješane osjećaje.

"Naravno da sam razočaran. Razočaran sam jer znam koliki potencijal ima i što je sve mogao postići ovdje. Uložili smo trud, znoj i vrijeme," započeo je Edo, vidno potresen. "Međutim," nastavio je, "ovo nije samo tjelesna transformacija. Ovo je psihološki rat. Ako osjeća da gubi bitku u glavi, tko sam ja da mu sudim? Galla je odrastao čovjek koji mora donositi odluke za sebe. Vrata mog tima uvijek će mu biti otvorena za savjet, ali njegov put u kući ovdje završava. Nadam se samo da neće odustati od sebe kad izađe vani. To bi bio jedini pravi poraz."