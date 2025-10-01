GallaSandalla napustio 'Život na vagi', trener Edo: 'Razočaran sam, ali ne mogu ga osuđivati'

"Pritisak je postao prevelik. Ovdje se ne borimo samo s kilogramima, već i sa svojim demonima, s prošlošću, sa svime što smo godinama gurali pod tepih. Osjećam da sam došao do zida i da mi je potreban povratak u stvarni svijet, svojoj obitelji. Ovo nije poraz, ovo je samo drugačiji put prema istom cilju – zdravlju", izjavio je Ivan, dok su ga ostali kandidati u nevjerici tješili. Njegovo ispadanje posebno je teško palo treneru Edi, koji je u GalluSandallu polagao velike nade i vidio ga kao jednog od finalista. Iako poznat kao strog, Edo ovoga puta nije skrivao pomiješane osjećaje.
"Naravno da sam razočaran. Razočaran sam jer znam koliki potencijal ima i što je sve mogao postići ovdje. Uložili smo trud, znoj i vrijeme," započeo je Edo, vidno potresen. "Međutim," nastavio je, "ovo nije samo tjelesna transformacija. Ovo je psihološki rat. Ako osjeća da gubi bitku u glavi, tko sam ja da mu sudim? Galla je odrastao čovjek koji mora donositi odluke za sebe. Vrata mog tima uvijek će mu biti otvorena za savjet, ali njegov put u kući ovdje završava. Nadam se samo da neće odustati od sebe kad izađe vani. To bi bio jedini pravi poraz."
Ostatak crvenog tima bio je u potpunom šoku. Mnogi su zaplakali, ističući kako je Galla bio stup tima i osoba koja je uvijek podizala atmosferu svojim humorom i podrškom: "Bio nam je kao stariji brat. Teško je zamisliti nastavak natjecanja bez njega." Nakon ispadanja, Ivan Galla napustio je show uz obećanje da će nastaviti svoju borbu kod kuće. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu u timu, ali i otvara pitanje koliko je mentalna snaga ključna u ekstremnim uvjetima kakve donosi 'Život na vagi'.
