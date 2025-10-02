GallaSandalla oglasio se nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Dok je ovaca, bit će i vune'

"Kažu da svatko u životu nosi svoj križ. Moj je bio višak kilograma - teret koji me gušio, usporavao i skrivao onog pravog mene. 'Život na vagi' nije bio samo reality show... to je bila moja unutarnja bitka", rekao je GallaSandalla. U nastavku kaže kako mu ispadanje ne znači poraz - naprotiv, vidi to kao početak: "Ispao sam iz kuće, ali iz svoje igre ne ispadaš nikad. Tek sad počinje prava borba. Tutorial je gotov, vrijeme je za pravu igru."

Najviše emocija Galla ostavlja u storyju posvećenom treneru Edi Mehmedoviću: "Postoje ljudi koji vide ono što mi sami ne možemo. Edo, ti si bio taj. Nikada nisi odustao od mene – čak ni kad sam ja sumnjao u svaki korak."Ne zaboravlja ni Mirnu i nutricionisticu Martinu, kao ni svoju "vojsku gladi i inata" - crveni tim. "Mi nismo samo igrali - mi smo vladali. Crveni tim nije bio samo tim, mi smo izlazili kao lavovi. I svaki put kad je bilo crveni protiv plavih - teren je znao tko je gazda." U istom tonu dodaje: "11–2 u izazovima. Crveni moji, nastavite tako. Nadam se da sam te, Edo, barem malo učinio ponosnim."