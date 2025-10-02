Emisije
Život na vagi

GallaSandalla oglasio se nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Dok je ovaca, bit će i vune'

Ispadanje jednog od najupečatljivijih kandidata izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, a Ivan je odlučio sve reći bez filtera. Oprostio se od kuće, tima, gledatelja i svog 'tutorial levela'

RTL.hr
02.10.2025 10:26

"Kažu da svatko u životu nosi svoj križ. Moj je bio višak kilograma - teret koji me gušio, usporavao i skrivao onog pravog mene. 'Život na vagi' nije bio samo reality show... to je bila moja unutarnja bitka", rekao je GallaSandalla. U nastavku kaže kako mu ispadanje ne znači poraz - naprotiv, vidi to kao početak: "Ispao sam iz kuće, ali iz svoje igre ne ispadaš nikad. Tek sad počinje prava borba. Tutorial je gotov, vrijeme je za pravu igru." 

Najviše emocija Galla ostavlja u storyju posvećenom treneru Edi Mehmedoviću: "Postoje ljudi koji vide ono što mi sami ne možemo. Edo, ti si bio taj. Nikada nisi odustao od mene – čak ni kad sam ja sumnjao u svaki korak."Ne zaboravlja ni Mirnu i nutricionisticu Martinu, kao ni svoju "vojsku gladi i inata" - crveni tim. "Mi nismo samo igrali - mi smo vladali. Crveni tim nije bio samo tim, mi smo izlazili kao lavovi. I svaki put kad je bilo crveni protiv plavih - teren je znao tko je gazda." U istom tonu dodaje: "11–2 u izazovima. Crveni moji, nastavite tako. Nadam se da sam te, Edo, barem malo učinio ponosnim."

Ivan i Edo, Život na vagi
Ivan i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

U jednoj od najjačih poruka Ivan piše: "Za neke je moj izlazak kraj... za mene - tek početak. U kući sam učio kako preživjeti, ali prava borba je ovdje, vani - svaka odluka, svaki obrok, svaki dan." Posebno mjesto zauzimaju njegova soba broj 7 i cimeri Dominik i Domagoj: "Jednog smo već strpali u finale, a sve Sandallice navijamo za našeg Dombu! Nedostajat ćete mi." U posljednjem storyju Galla jasno poručuje: "Za sve boomere koji komentiraju: 'Najglasniji su oni koji najmanje znaju' - gledate samo ono što se odluči da smijete vidjeti." I završava riječima: "Ne zaboravite... 'Dok je ovaca, bit će i vune.' Ja sam svoju borbu živio." Na kraju, Ivan se zahvalio svima koji su ga podržavali: "Hvala svim Sandallicama na podršci. Od srca."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

