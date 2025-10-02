Emisije
Život na vagi

GallaSandalla otkrio kako trenira bez svoje ekipe: 'Ispao si iz 'Života na vagi', ali ti nedostaju Edo i cimeri'

GallaSandalla napustio je 'Život na vagi', a s cijelom se situacijom našalio

RTL.hr
02.10.2025 14:02

S posljednjeg vaganja u 'Životu na vagi' najlošiji rezultat imao je GallaSandalla te je napustio show. Bio je razočaran, no zaključio je kako za njega borba tek počinje. 

"Ispao si iz 'Života na vagi', ali ti nedostaju Edo i cimeri", napisao je GallaSandalla i podijelio video gdje trenira u teretani, a na sprave si je zalijepio Edinu fotografiju. Isto je napravio i s cimerima - Domagojem i Dominikom, s kojima se posebno sprijateljio u showu. 

GallaSandalla, Život na vagi
GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

"Bili smo baš nazdravili, pola deci mineralne, jer smo došli do pola. I to mi je drago", rekao je u intervjuu za RTL.hr. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

No, Domagoj i Dominik i dalje ostaju u borbi za glavnu nagradu, a GallaSandalla je naglasio kako će pokušati osvojiti glavnu nagradu za nefinaliste. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

gallasandalla život na vagi
Život na vagi

Zoran o ispadanju GalleSandalle: 'Drago mi je što odlazi. Crveni poslije svakog izazova likuju...'

