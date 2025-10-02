GallaSandalla otkrio kako trenira bez svoje ekipe: 'Ispao si iz 'Života na vagi', ali ti nedostaju Edo i cimeri'

S posljednjeg vaganja u 'Životu na vagi' najlošiji rezultat imao je GallaSandalla te je napustio show. Bio je razočaran, no zaključio je kako za njega borba tek počinje.

"Ispao si iz 'Života na vagi', ali ti nedostaju Edo i cimeri", napisao je GallaSandalla i podijelio video gdje trenira u teretani, a na sprave si je zalijepio Edinu fotografiju. Isto je napravio i s cimerima - Domagojem i Dominikom, s kojima se posebno sprijateljio u showu.