GallaSandalla za RTL.hr o ispadanju: 'Doći ću do 80 kilograma do finala, neću koristiti Ozempic!'

Ivan , poznatiji kao GallaSandalla , izašao je iz ' Života na vagi ' kao kandidat koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Napustio je show u polovici ciklusa, ali to nije kraj. Dapače, kako on sam kaže, to je tek početak: "Kako sam ja gejmer, ovo bih nazvao tutorial level. Sve unutra je tutorial. A prava igra tek počinje kad izađeš van." U 50 dana skinuo je gotovo 19 kilograma. "Znam da sam sve dao od sebe. Nisam posustao na iskušenju, nisam ništa jeo. Umjesto pisma obitelji - ja sam izabrao trening," prisjetio se Ivan . Na početku je teško prihvaćao sugestije nutricionistice Martine. Uspoređivao se s drugima, ljutio se jer vaga nije pokazivala ono što je on osjećao u tijelu: "Trenirao sam tri puta više, imao svaki dan po 25–30 tisuća koraka... a drugi jedu više, treniraju manje, i opet gube više. Meni to nije bilo jasno."

Prekretnica se dogodila kad su Martina i on sjeli i otvoreno razgovarali. Tada je, priznaje, shvatio: "Ja sam bio u krivu, a ona je bila u pravu. Počeo sam vjerovati u proces." Za razliku od mnogih drugih, Ivan nikad nije skrivao da igra na pobjedu. Iako nije stigao do finala, plan mu nije propao, samo se seli iz kuće u stvarni svijet.

Njegova bliskost s cimerima Dominikom i Domagojem bila je posebna. Trojac koji se zakleo da ide do kraja, Dominik je uzeo zlatnu ulaznicu, Domagoj je još u borbi: "Bili smo baš nazdravili, pola deci mineralne, jer smo došli do pola. I to mi je drago." Za razliku od trenda koji sve češće zahvaća kandidate i publiku, Ivan otvoreno odbija brza rješenja. "Neću koristiti nikakve preparate poput Ozempica. Smatram da to nije dovoljno testirano. Mogu imati puno zdravstvenih tegoba. Cilj mu je jasan - prvo 100 kilograma, zatim možda i do 81 kg, točno 50% manje. "Od danas kad idem doma, krećem novi život. Pravi život zapravo. I zdraviji život." Ivan planira nastaviti putovanje sam, s puno discipline i još više fokusa. Planira birati hotele s teretanama kad putuje, kretati se više i ostati dosljedan sebi.