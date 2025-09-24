GallaSandalla progovorio o burnom treningu: 'Počeo sam padati, bila mi je godišnjica s dragom'

Upravo pred vaganje, Ivan poznat kao Galla Sandalla, odlučio je pojasniti što se točno dogodilo na treningu koji je šokirao gledatelje. Emocije su, kaže, bile prejake, a iskrenost još jača. "Počeo sam već padati zbog emotivnog života. Bila mi je godišnjica s dragom i ja sam to spomenuo Edi prije treninga da me ne zeza pred kamerama", započeo je Ivan. No, sve je krenulo nizbrdo. "U jednom trenutku sam se doslovno ugasio. Nisam mogao, nisam imao volje za ništa. Snaga nula. Volja nula. Sve nula", iskreno je rekao. Uslijedila je svađa: "Edo je došao, i tu mi je bio kratak fitilj. "

Tu sam mu rekao da ga ne čujem, da ne postoji za mene. I tu se on uvrijedio, sjeo je na klupu, a ja sam shvatio da sam to ja uzrokovao", kaže Ivan. Trener Edo rekao mu je da je pokazao nepoštovanje, a Ivan nije ostao tih: "Ja sam mu uzvratio. Ali priznajem. Bio sam bahat i arogantan. Ispao sam malo glup. Ali tad me to izbacilo iz takta." Unatoč svemu, Ivan se uspio sabrati, priznati grešku i ispričati se: "Shvatio sam da sam ja pogriješio. Ispričao sam mu se. Trening sam odradio s 20% snage, ali odradio sam ga."

