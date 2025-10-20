GallaSandalla se vratio u 'Život na vagi'

icon-close

Nakon iscrpljujućeg izazova u kojem je osvojio najpoželjniju nagradu sezone – mobitel, Dominik nije gubio vrijeme. Iako svjestan da je svaki postotak baterije dragocjen, odlučio ga je iskoristiti ne samo za razgovor s obitelji, već i za poziv koji je otkrio snagu prijateljstva stvorenog u showu "Život na vagi". S druge strane linije bio je bivši natjecatelj i jedan od najupečatljivijih likova, GallaSandalla, a njihov razgovor bio je ispunjen humorom, nostalgijom i iskrenom podrškom. GallaSandalla je Dominiku pružio uvid u to kako izgleda povratak u stvarni svijet nakon višetjedne izolacije. Opisao je kako je posjetio bivše kandidate Ivicu, Ivanu i Zokija, dokazujući da su veze stvorene u showu opstale i ojačale. Posebno je duhovito opisao šok povratka u svakodnevicu.

icon-expand GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

"Prvi dan kad sam išao u šoping, gledam ljude kao, i oni postoje, civilizacija," priznao je Galla, opisujući osjećaj koji je poznat mnogima nakon dužeg boravka u izoliranom okruženju. Njegova priča o tome kako ga je Ivana "prevarila" i odvela na put s 380 stepenica nasmijala je Dominika, ali i pokazala da se zdrav život i aktivnost nastavljaju punom parom.

Nostalgija, podrška i blagoslov tišine

Iako su šale dominirale razgovorom, osjetila se i duboka nostalgija. Na Gallino pitanje nedostaje li mu, Dominik je prvo u šali rekao "ni malo", ali je brzo priznao: "Lažem, fališ mi puno." Prisjetili su se zajedničkih trenutaka, treninga i razgovora, no Dominik nije propustio priliku da se našali na račun Gallinog hrkanja. "Noći spavati bez tebe, to su blagoslovi, to su Božji darovi," rekao je kroz smijeh, dodajući kako mu jedino to ne nedostaje. Dominik je, svjestan da mu baterija curi, morao prekinuti razgovor, ali ne prije nego što je Galla izrazio ponos zbog eliminacije Zvone, podsjećajući Dominika na njegove vlastite riječi s početka showa. Poziv je završio uz obostrane pozdrave i obećanje da će se uskoro vidjeti.