Život na vagi

GallaSandalla smršavio 4,5 kg pa zaplesao na Instagramu! Trener Edo mu poručio: 'Sve sam ti omogućio'

Ivan, poznatiji kao GallaSandalla, sinoć je pokazao što znači kad sve sjedne na svoje mjesto, vaga je pokazala impresivnih -4,5 kilograma, što je čak -3,0% tjelesne mase

RTL.hr
24.09.2025 09:40

Trener Edo pohvalio je njegovu predanost i poslao važnu poruku timu: "Važno je pronaći unutarnju motivaciju, kad to uspiješ, sve se reflektira i na ekipu."

Ivan je tako na Instagramu podijelio šaljiv video na kojem pleše i pjeva, a u videu je napisao: "Skinuo si 4,5 kilograma u pet dana, a boomerima i dalje kasni penzija pa su ljuti." Trener Edo mu je na to odgovorio: "Sve sam ti omogućio!"

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Upravo pred vaganje, Ivan je odlučio pojasniti što se točno dogodilo na treningu koji je šokirao gledatelje. Emocije su, kaže, bile prejake, a iskrenost još jača. "Počeo sam već padati zbog emotivnog života. Bila mi je godišnjica s dragom i ja sam to spomenuo Edi prije treninga da me ne zeza pred kamerama", započeo je Ivan. No, sve je krenulo nizbrdo. "U jednom trenutku sam se doslovno ugasio. Nisam mogao, nisam imao volje za ništa. Snaga nula. Volja nula. Sve nula", iskreno je rekao. Uslijedila je svađa: "Edo je došao, i tu mi je bio kratak fitilj."

GallaSandalla, Život na vagi
GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

Tu sam mu rekao da ga ne čujem, da ne postoji za mene. I tu se on uvrijedio, sjeo je na klupu, a ja sam shvatio da sam to ja uzrokovao", kaže Ivan. Trener Edo rekao mu je da je pokazao nepoštovanje, a Ivan nije ostao tih: "Ja sam mu uzvratio. Ali priznajem. Bio sam bahat i arogantan. Ispao sam malo glup. Ali tad me to izbacilo iz takta." Unatoč svemu, Ivan se uspio sabrati, priznati grešku i ispričati se: "Shvatio sam da sam ja pogriješio. Ispričao sam mu se. Trening sam odradio s 20% snage, ali odradio sam ga."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

GallaSandalla Ivan Život na vagi
Život na vagi

Što je pošlo po krivu u crvenom timu 'Života na vagi'? Spletke, optužbe i narušeni autoriteti

Život na vagi

GallaSandalla progovorio o burnom treningu: 'Počeo sam padati, bila mi je godišnjica s dragom'

