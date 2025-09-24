GallaSandalla smršavio 4,5 kg pa zaplesao na Instagramu! Trener Edo mu poručio: 'Sve sam ti omogućio'

Ivan, poznatiji kao GallaSandalla, sinoć je pokazao što znači kad sve sjedne na svoje mjesto, vaga je pokazala impresivnih -4,5 kilograma, što je čak -3,0% tjelesne mase

Trener Edo pohvalio je njegovu predanost i poslao važnu poruku timu: "Važno je pronaći unutarnju motivaciju, kad to uspiješ, sve se reflektira i na ekipu." Ivan je tako na Instagramu podijelio šaljiv video na kojem pleše i pjeva, a u videu je napisao: "Skinuo si 4,5 kilograma u pet dana, a boomerima i dalje kasni penzija pa su ljuti." Trener Edo mu je na to odgovorio: "Sve sam ti omogućio!"

Upravo pred vaganje, Ivan je odlučio pojasniti što se točno dogodilo na treningu koji je šokirao gledatelje. Emocije su, kaže, bile prejake, a iskrenost još jača. "Počeo sam već padati zbog emotivnog života. Bila mi je godišnjica s dragom i ja sam to spomenuo Edi prije treninga da me ne zeza pred kamerama", započeo je Ivan. No, sve je krenulo nizbrdo. "U jednom trenutku sam se doslovno ugasio. Nisam mogao, nisam imao volje za ništa. Snaga nula. Volja nula. Sve nula", iskreno je rekao. Uslijedila je svađa: "Edo je došao, i tu mi je bio kratak fitilj."

icon-expand GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL