Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Gallasandalla sredio frizuru nakon izlaska iz 'Života na vagi'! Evo kako danas izgleda

S posljednjeg vaganja u 'Životu na vagi' najlošiji rezultat imao je GallaSandalla te je napustio show. Bio je razočaran, no zaključio je da za njega borba tek počinje

RTL.hr
05.10.2025 12:00

Sada je na Instagramu otkrio da je sredio frizuru. "Transformacija ne staje samo na kilama – Galla i na frizuru ide all in", poručio u opisu objave. U videu, GallaSandalla sjedi na frizerskoj stolici i od frizera traži frizuru poput one koju nosi Conor McGregor.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nakon ispadanja Ivan je poručio: "Kažu da svatko u životu nosi svoj križ. Moj je bio višak kilograma - teret koji me gušio, usporavao i skrivao onog pravog mene. 'Život na vagi' nije bio samo reality show... to je bila moja unutarnja bitka." U nastavku je rekao da mu ispadanje ne znači poraz - naprotiv, vidi to kao početak: "Ispao sam iz kuće, ali iz svoje igre ne ispadaš nikad. Tek sad počinje prava borba. Tutorial je gotov, vrijeme je za pravu igru."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi GallaSandalla Ivan
Život na vagi

Pogledajte koju su legendarnu pjesmu kandidati 'Života na vagi' prepjevali u čast svoje kolegice!

Život na vagi

Evo kako će kandidati 'Života na vagi' izgledati za nekoliko mjeseci: Ovo im je donijelo novu snagu

Moglo bi te zanimati

GallaSandalla otkrio kako trenira bez svoje ekipe: 'Ispao si iz 'Života na vagi', ali ti nedostaju Edo i cimeri'

Trener Edo emotivno se oprostio od GalleSandalle: 'Najdraže mi je što sam te upoznao kao Ivana'

Antonija Blaće o GallaSandalli: 'Ode nam Galica. Nekako imam dojam da će se vani zainatiti'

GallaSandalla oglasio se nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Dok je ovaca, bit će i vune'

Zoran o ispadanju GalleSandalle: 'Drago mi je što odlazi. Crveni poslije svakog izazova likuju...'

GallaSandalla za RTL.hr o ispadanju: 'Doći ću do 80 kilograma do finala, neću koristiti Ozempic!'