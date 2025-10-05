Gallasandalla sredio frizuru nakon izlaska iz 'Života na vagi'! Evo kako danas izgleda

Sada je na Instagramu otkrio da je sredio frizuru. "Transformacija ne staje samo na kilama – Galla i na frizuru ide all in ", poručio u opisu objave. U videu, GallaSandalla sjedi na frizerskoj stolici i od frizera traži frizuru poput one koju nosi Conor McGregor.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Nakon ispadanja Ivan je poručio: "Kažu da svatko u životu nosi svoj križ. Moj je bio višak kilograma - teret koji me gušio, usporavao i skrivao onog pravog mene. 'Život na vagi' nije bio samo reality show... to je bila moja unutarnja bitka." U nastavku je rekao da mu ispadanje ne znači poraz - naprotiv, vidi to kao početak: "Ispao sam iz kuće, ali iz svoje igre ne ispadaš nikad. Tek sad počinje prava borba. Tutorial je gotov, vrijeme je za pravu igru."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.