Život na vagi

GallaSandalla za RTL.hr o plavcima i crvenima: 'Bio sam najzabavniji lik u tom razredu'

GallaSandalla otkrio je što misli o crvenom, ali i o plavom timu

RTL.hr
04.10.2025 18:00

Kandidat 'Života na vagi' GallaSandalla napustio je show na sredini ciklusa, a o tome je odlučivala - vaga. Za RTL.hr je otkrio kako njegov put tek započinje te kako će dati sve od sebe da bude pobjednik nefinalist. U razgovoru se osvrnuo i na plavi te svoj crveni tim. 

"Bio sam sa svima super. Bio sam najzabavniji lik u razredu. Volim sve iz plavog i crvenog tima. Žao mi je što su neki ispali, primjerice Tamara, Ivana, Tonka, Ivica. Bili su svi super, ali najviše sam kliknuo sa svojim cimerima, jer, logično, s njima sam i spavao u sobi. Mi u crvenoj ekipi smo bili chill, kad se radi, radi se, kad se zeza, zeza se. Ne samo da sam sretan s izgubljenih 19 kilograma, već i s činjenicom da smo mi crveni pobijedili 11 izazova, a plavci samo dva. Mene više dižu te pobjede. Iako pobjeda na izazovu ti ništa ne znači na vagi, to sam doživio na vlastitoj koži", rekao je GallaSandalla. 

GallaSandalla, Život na vagi
GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

Oduševljen je, kaže, cijelim konceptom. 

"Iskreno, nisam uopće htio doći u 'Život na vagi', ali sad kad izlazim, zapravo mi je drago. Toliko predivnih, dragih ljudi, različitih priča. Srce mi je ispunjeno", zaključio je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

