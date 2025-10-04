GallaSandalla za RTL.hr o plavcima i crvenima: 'Bio sam najzabavniji lik u tom razredu'

Kandidat 'Života na vagi' GallaSandalla napustio je show na sredini ciklusa, a o tome je odlučivala - vaga. Za RTL.hr je otkrio kako njegov put tek započinje te kako će dati sve od sebe da bude pobjednik nefinalist. U razgovoru se osvrnuo i na plavi te svoj crveni tim.

"Bio sam sa svima super. Bio sam najzabavniji lik u razredu. Volim sve iz plavog i crvenog tima. Žao mi je što su neki ispali, primjerice Tamara, Ivana, Tonka, Ivica. Bili su svi super, ali najviše sam kliknuo sa svojim cimerima, jer, logično, s njima sam i spavao u sobi. Mi u crvenoj ekipi smo bili chill, kad se radi, radi se, kad se zeza, zeza se. Ne samo da sam sretan s izgubljenih 19 kilograma, već i s činjenicom da smo mi crveni pobijedili 11 izazova, a plavci samo dva. Mene više dižu te pobjede. Iako pobjeda na izazovu ti ništa ne znači na vagi, to sam doživio na vlastitoj koži", rekao je GallaSandalla.