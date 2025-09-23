Gledatelji na društvenim mrežama pružili podršku emotivnom Edi: 'Na rubu plača je bio, stvarno mi ga je teško gledati'

Sukob između trenera Ede i Ivana samo je produbio krizu u crvenom timu. Iscrpljeni Edo priznao je kolegici Mirni da je došao do točke pucanja: "Najviše od svega sam tužan i iscrpljen. Iscrpili su me do te mjere da sam izgubio motivaciju za svojim poslom. Ostao sam bez karata. Nemam više alata", rekao je Edo, ističući kako odgovornost sada prepušta kandidatima: "Tko hoće raditi, radit će. Tko neće, neće. Ja nisam spasioc."

Iako se Ivan kasnije ispričao zbog "nepotrebnog komentara", gledatelje je pogodila Edina emotivna reakcije. Društvene mreže ubrzo su preplavile poruke podrške treneru: "Žao mi ga je", "Podrška Edi. Trudi se i daje sve od sebe", "Žao mi je Ede. Čovjek je stvarno ozbiljno uvrijeđen. Na rubu plača je bio", "Edo je trener za poželjeti, jako je emotivan."

