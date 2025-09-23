Emisije
Život na vagi

Gledatelji na društvenim mrežama pružili podršku emotivnom Edi: 'Na rubu plača je bio, stvarno mi ga je teško gledati'

Atmosfera u 'Životu na vagi' došla je do usijanja – treninzi postaju sve teži, a motivacija kandidata, ali i trenera ozbiljno pada

RTL.hr
23.09.2025 14:03

Sukob između trenera Ede i Ivana samo je produbio krizu u crvenom timu. Iscrpljeni Edo priznao je kolegici Mirni da je došao do točke pucanja: "Najviše od svega sam tužan i iscrpljen. Iscrpili su me do te mjere da sam izgubio motivaciju za svojim poslom. Ostao sam bez karata. Nemam više alata", rekao je Edo, ističući kako odgovornost sada prepušta kandidatima: "Tko hoće raditi, radit će. Tko neće, neće. Ja nisam spasioc."

Edo i GallaSandalla, Život na vagi
Edo i GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

Iako se Ivan kasnije ispričao zbog "nepotrebnog komentara", gledatelje je pogodila Edina emotivna reakcije. Društvene mreže ubrzo su preplavile poruke podrške treneru: "Žao mi ga je", "Podrška Edi. Trudi se i daje sve od sebe", "Žao mi je Ede. Čovjek je stvarno ozbiljno uvrijeđen. Na rubu plača je bio", "Edo je trener za poželjeti, jako je emotivan."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

