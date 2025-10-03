Gledatelji oduševljeni Dominikovom obitelji: 'Sretno im bilo i neka dječice'

U 'Životu na vagi' kandidati su imali priliku podružiti se sa svojim najbližima. Dominik je supruzi Heleni odmah potrčao u zagrljaj, a s njoj je bilo i njihovo dvoje dječice.
"Glavna informacija - jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom. Tako da, da - stiže peta bebica. Kao iznenađenje. Netko mršavi, netko se goji", rekla je Dominikova supruga kroz smijeh.
Gledatelji su u komentarima pohvalili ovu, trenutačno šesteročlanu obitelj.
"Sretno im bilo i neka dječice", "čestitke od srca", "divni ste", "čestitam", "predivna obitelj, supruga vedra, puna topline, zrači dobrotom", "predivna supruga", "čestitamo, neka je bebica živa i zdrava", pisali su.
Dominik je više puta tijekom showa naglasio koliko mu je obitelj podrška te motiv da u ovome procesu nikada ne odustaje.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.