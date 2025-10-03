Gledatelji oduševljeni Dominikovom obitelji: 'Sretno im bilo i neka dječice'

U 'Životu na vagi' kandidati su imali priliku podružiti se sa svojim najbližima. Dominik je supruzi Heleni odmah potrčao u zagrljaj, a s njoj je bilo i njihovo dvoje dječice.

"Glavna informacija - jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom. Tako da, da - stiže peta bebica. Kao iznenađenje. Netko mršavi, netko se goji", rekla je Dominikova supruga kroz smijeh.