Gledatelji razočarani Tamarinim ispadanjem iz 'Života na vagi', društvene mreže prepune podrške: 'Veliki je borac, jako mi je žao'

Emotivno je doživjela odlazak te u suzama poručila kandidatima da se bore pravedno, bez kalkulacija, naglasivši kako će se neki od njih u tome posebno prepoznati.
Njezin izlazak iz showa izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Mnogi gledatelji izrazili su žaljenje što je upravo Tamara ispala jer smatraju da je bila jedna od najupornijih i najpredanijih kandidatkinja.
"Cura se najviše trudi i sigurna sam da će na kraju izgledati najbolje od svih. Bravo Tamara", "Tamara nije trebala ispasti, veliki je borac i treba je vratiti", "Baš mi je žao. Povrijedila se na zadatku. Vrijedna, uvijek daje sve od sebe i šteta što je morala otići", "Šteta", "Žao mi je što je ispala, baš mi je jako žao", samo su neki od komentara razočaranih gledatelja.
