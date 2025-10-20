Emisije
Život na vagi

Gledatelji u anketi RTL.hr-a otkrili tko im je favorit za pobjedu u 'Životu na vagi': Na prvo mjesto zasjela žena

Ova sezona 'Života na vagi' bliži se kraju

RTL.hr
20.10.2025 10:47

I deveta sezona 'Života na vagi' bliži se kraju, a lagano su iz showa počeli ispadati i favoriti.Sve je iznenadilo kada je prošlog tjedna ispao možda i najveći favorit - Zvone. To dokazuje kako je show nepredvidljiv te kako se kandidati suočavaju s brojnim izazovima. 

Život na vagi, anketa
Život na vagi, anketa FOTO: RTL

Gledatelje smo upitali tko im je sada favorit, a jedna osoba uvjerljivo vodi. Glavna favoritkinja u očima gledatelja je Marija, a zatim slijedi Josipa te Domagoj. 

Gledatelji smatraju kako najmanje šanse ima Ante. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

