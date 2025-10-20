Gledatelji u anketi RTL.hr-a otkrili tko im je favorit za pobjedu u 'Životu na vagi': Na prvo mjesto zasjela žena

I deveta sezona 'Života na vagi' bliži se kraju, a lagano su iz showa počeli ispadati i favoriti.Sve je iznenadilo kada je prošlog tjedna ispao možda i najveći favorit - Zvone. To dokazuje kako je show nepredvidljiv te kako se kandidati suočavaju s brojnim izazovima.
Gledatelje smo upitali tko im je sada favorit, a jedna osoba uvjerljivo vodi. Glavna favoritkinja u očima gledatelja je Marija, a zatim slijedi Josipa te Domagoj.
Gledatelji smatraju kako najmanje šanse ima Ante.
