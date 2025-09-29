Gledatelji zatrpali Emu porukama nakon šokantnog ispadanja iz 'Života na vagi': 'Plakala sam kad si ispala'

Iako je ispala iz showa, Ema nije ostala sama. Mlada kandidatkinja dirnula je tisuće gledatelja koji joj šalju riječi podrške, divljenja i ohrabrenja: 'Ti si već pobjednica!'

Njezin izlazak iz showa šokirao je ne samo trenere i tim, već i tisuće gledatelja pred malim ekranima. Ema, najmlađa natjecateljica ove sezone 'Života na vagi', ispala je unatoč nevjerojatnoj borbenosti, emocionalnom rastu i predanosti svakom treningu. A upravo zato reakcije gledatelja ne prestaju. Nakon epizode u kojoj se Ema oprostila od plavog tima, društvene mreže preplavili su komentari podrške, oduševljenja i tuge.

icon-expand Ema, Život na vagi FOTO: RTL

"Plakala sam kad si ispala. Draga Ema, dajem ti svoju podršku od srca..." Tako je napisala jedna od gledateljica, a njezin komentar nije bio usamljen. Mnogi su priznali da ih je Emin izlazak iskreno pogodio, ne zbog rezultata na vagi, nego zato što su u njoj vidjeli osobu koja je iz tjedna u tjedan doslovno pobjeđivala samu sebe. "Predivno jedno stvorenje. Možeš ti to, samo naprijed!" Gledatelji se slažu, Ema je ostavila snažan dojam. Pristojna, srdačna, ranjiva, ali hrabra, tako je opisuju mnogi, dodajući da je njezina borba bila autentična i inspirativna. Emina odlučnost da uspije i izvan showa nije prošla nezapaženo. Mnogi vjeruju da će upravo ona biti jedno od najvećih iznenađenja finala. Već sad joj predviđaju veliki povratak: "U finale ćeš doći sretna, mršava i ponosna na sebe." "Vjerujem da ćeš nas sve pozitivno iznenaditi na kraju, kad se opet svi okupite..."

icon-expand Ema, Život na vagi FOTO: RTL

I doista, premda joj je vaga okrenula leđa, Ema nije izgubila povjerenje publike. Dapače, mnogi su njezin slabiji rezultat pripisali faktorima koje često nitko ne uzima u obzir, posebno kod žena: "Nisi svjesna koliko si jaka." "To je žensko tijelo, nikad ne znaš kad će te iznenaditi", poručila je jedna gledateljica, referirajući se na objašnjenje trenerice Mirne o ciklusu i zadržavanju vode. Iako fizički više nije u showu, Ema nije sama. Na svakom koraku, gdje god da nastavi svoj put, pratit će je riječi gledatelja koji su je zavoljeli. "Ti si već pobjednica", "Držimo fige", "Samo naprijed do zacrtanog cilja" - poruke stižu sa svih strana. Dok se show nastavlja bez nje, Ema nastavlja svoju borbu vani. I dok treneri i kandidati žale zbog njezina ispadanja, gledatelji imaju jasnu poruku: Ema, gazi dalje. I vidimo se u finalu!

